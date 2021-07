Saint-Etienne: Gourna-Douath est très courtisé

Lucas Gourna-Douath, le milieu de terrain de Saint-Etienne (17 ans), suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens.

Il représente aujourd’hui l’une des valeurs marchandes les plus élevées de l’effectif de l’AS Saint-Etienne. Et après une première saison professionnelle importante (30 matches de L1), Lucas Gourna-Douath a logiquement attiré l’intérêt de plusieurs écuries européennes. La première à concrétiser sa surveillance devrait être l’Atalanta.

Le club italien s’apprête à envoyer une première offre, estimée autour de 10 millions d’euros à l’ASSE pour le milieu de terrain qui fêtera ses 18 ans le 5 août prochain. Une somme qui ne devrait pas faire trembler les dirigeants stéphanois, conscient de la valeur de l’international U19.

En Allemagne, Dortmund et Leverkusen ont pris des renseignements ces dernières semaines sur la faisabilité d’un transfert dès cet été, tout comme Chelsea en Premier League. Mais une chose apparait actée : Lucas Gourna-Douath restera à Saint-Etienne cette saison.

Gourna-Douath veut faire une saison supplémentaire en L1

Les candidats ont été prévenus de la volonté du joueur de faire une saison supplémentaire en Ligue 1 pour poursuivre sa progression. Un souhait qui va se traduire par l’officialisation de la prolongation du Français dans les prochaines semaines jusqu’en 2025.

Du côté du dirigeants de l’AS Saint-Etienne, un départ de Lucas Gourna-Douath n’est pas à l’ordre du jour. Mais la fragilité du marché cette saison et une situation financière toujours précaire pourraient pousser les décideurs à réfléchir. Dans tous les cas, il faudra une offre très importante pour qu’un tel scénario devienne réalité. Ce qui n’est pas encore le cas.