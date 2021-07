Spezia, le nouveau club de Thiago Motta, interdit de recrutement par la Fifa

La Fifa a prononcé une interdiction de recrutement pendant quatre mercatos à l’encontre de Spezia, club de Serie A où Thiago Motta a été nommé entraîneur la semaine dernière. La sanction s'appliquera à partir de janvier 2022.

La nouvelle carrière d’entraîneur de Thiago Motta (38 ans) vit des débuts chaotiques. Après sa courte expérience au Genoa (trois mois et 10 matchs entre octobre et décembre 2019), l’ancien milieu de terrain du PSG vient d’apprendre la lourde sanction prononcée contre sa nouvelle équipe, Spezia, ce vendredi. La Fifa a infligé une interdiction de recrutement contre le club italien pendant quatre mercatos à partir de janvier 2022. Après cet été, le club ne pourra plus se renforcer jusqu'à l'hiver 2024.

Un coup dur pour l’ancien international italien, nommé la semaine dernière comme entraîneur de l’équipe. Le club est sanctionné pour "des infractions relatives au transfert international et à l'enregistrement de joueurs de moins de 18 ans". Il est accusé d’avoir fait entrer "plusieurs mineurs nigérians en Italie en utilisant un stratagème visant à contourner l'article RSTP (sur le statut et le transfert des joueurs) ainsi que la loi nationale sur l'immigration". L’instance a également infligé une amende de 500.000 francs suisses (460.000 euros).

Spezia fait appel

Spezia a décidé de faire appel de cette décision jugée "excessivement sévère" et qu’il impute à la précédente direction. "Les prétendues irrégularités attribuées à Spezia Calcio se sont produites entre 2013 et 2018, donc sous la précédente administration du club, indique-t-il dans un communiqué. Tous les membres des anciens propriétaires de l'ancienne propriété et de l'équipe de direction qui en font partie n'occupent actuellement pas de postes à responsabilité au sein du club."

L’hommes d’affaires américain Robert Platek a racheté le club à Gabriele Volpi en février 2021. "Le club n'a été informé qu'en avril (de l’enquête de la Fifa, ndlr) et a pris des mesures immédiates pour effectuer un audit interne de ces allégations, afin de prouver que les irrégularités ne concernaient pas la propriété actuelle." La nouvelle direction regrette cette décision qui "sanctionne une nouvelle administration qui n'a eu aucune implication dans les prétendues irrégularités contestées".