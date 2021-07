Serie A: les maillots verts bientôt interdits

La Ligue italienne de football a annoncé l’interdiction pour les équipes de porter des maillots verts en Serie A à partir de la saison 2022-2023 pour des raisons de contraste avec le terrain et les affichages graphiques.

La ligue de football italienne prend soin de ses diffuseurs télé. Jeudi, elle a publié un communiqué dans lequel elle annonce l’interdiction pour les équipes de porter de maillots verts à partir de la saison 2022-2023 en Serie A. "A partir de la saison 2022-23, il sera interdit d'utiliser des maillots verts pour les joueurs en jeu", indique l’article 2 du règlement mis à jour, jeudi.

Une décision prise en raison des problèmes de contraste causés par la couleur, notamment pour les spectateurs. Selon la Lega, le vert se confond trop la pelouse et provoque un effet déformant avec les affiches graphiques apparaissant sur les écrans de télévision (c’est-à-dire, "les espaces publicitaires virtuels ajoutés numériquement aux images diffusées à la télévision", précise la Gazzetta dello Sport).

Un changement de maillot pour Sassuolo?

Les équipementiers devront donc enlever une couleur de leur palette pour la saison prochaine. Peu d’équipe évoluent dans cette couleur à l’exception de Sassuolo qui porte des maillots vert et noir. C’est aussi le cas du promu, Venise, dont la tunique affiche des bandes vertes, noires et orange. Mais ces tuniques ne sont pas unies et la Lega ne précise pas si ces deux équipes devront faire évoluer leurs couleurs.

Les nouveaux maillots pour la saison à venir ne sont pas concernés par cette mesure qui n’entrera en compte qu’à la rentrée 2022. Les équipes devront réfléchir à un nouveau design, notamment pour leurs deuxièmes ou troisièmes jeux de maillot, parfois verts comme celui de la Lazio Rome la saison dernière ou de l’Atalanta Bergame il y a deux saisons.