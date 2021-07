L’AS Rome cartonne 10-0 pour la première de Mourinho

L’AS Rome s’est imposée 10-0 pour son premier match amical sous la direction de José Mourinho, jeudi face à une équipe de Serie D. La rencontre a marqué le grand retour de Nicolo Zaniolo après dix mois d’absence.

Deux mois après l’annonce sa nomination comme nouvel entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho a dirigé l’équipe pour son premier match amical, jeudi à Trigoria, centre d’entraînement du club. Et cela s’est très bien passé pour le Portugais qui a vu son équipe balayer la modeste formation de Montecatini (Serie D, 4e division). La Roma s’est imposée 10-0!

Ce premier galop d’essai a permis de voir le grand retour de Nicolo Zaniolo (22 ans). le jeune milieu offensif a manqué toute la saison dernière après s’être gravement blessé au genou en septembre 2020. Le joueur avait été opéré d’une rupture du ligament antérieur du genou gauche, quelques semaines seulement après son retour d’une blessure au genou droit. Jeudi, il est entré en deuxième période. Il a récupéré le brassard de capitaine et les clés du jeu dans un dispositif organisé en 4-2-3-1.

Il a aussi participé à gonfler le score en transformant un penalty avant de confier sa joie d’avoir retrouvé les terrains sur Instagram. "Quelle belle journée", a-t-il écrit. L’international italien (7 sélections, 2 buts) a manqué le dernier Euro, remporté par la Nazionale mais se tourne vers son club et la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Mayoral (triplé), Carles Perez, Mancini, Calafiori, Zalewski et Diawara ont également marqué, en plus du but contre son camp de Santi. Plusieurs joueurs manquaient à l’appel dont les partants. Huit membres de l’effectif ont récemment reçu une lettre les avertissant de leur mise à écart. Cela concerne Steven Nzonzi, Javier Pastore, Robin Olsen, Federico Fazio, Davide Santon, Justin Kluivert (courtisé par Nice), Pedro (2023) et Ante Coric (2023).

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Lors de sa présentation la semaine dernière, Mourinho a promis un recrutement ambitieux après la 7e place de la saison dernière en Serie A, synonyme de qualification pour la Conference League. "Je ne veux pas la Roma de Mourinho, je veux la Roma des Romanistes, avait-il clamé. Je ne suis personne, je suis un de plus. Rien de plus. Je travaillerai 24 heures sur 24, sauf pour quelques heures de repos. Si, grâce à notre travail, nous pouvons donner quelque chose de plus au football italien, tant mieux. Nous savons ce dont nous avons besoin, mais nous savons que c'est un marché particulier. Nous travaillons tous les jours, à la fin du marché nous aurons une équipe digne de Mourinho."