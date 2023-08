Toko-Ekambi en Arabie saoudite, Nuamah et Guido Rodriguez espérés… le point sur le mercato de l’OL

Après l’officialisation du transfert de Karl Toko-Ekambi en Arabie saoudite, l’OL espère boucler le recrutement d’Ernest Nuamah, l’ailier ghanéen du FC Nordsjaelland. Guido Rodriguez, le milieu de terrain argentin du Betis Séville, est également ciblé.

A huit jours de la fin du mercato (le 1er septembre à 23h59), l'OL tarde à officialiser la signature d'Ernest Nuamah. Mais ce délai ne remet pas en cause la signature de l’ailier ghanéen (19 ans) du FC Nordsjaelland. Arrivé mardi matin à Lyon, il a, dans la foulée, satisfait à tous les tests médicaux. Les papiers sont aussi signés. Pour passer à l'étape suivante, il faut encore patienter puisque des "détails sont à finaliser", précise-t-on à l'OL, sans dévoiler la nature de ces "détails". Est-ce la limitation par la DNCG du montant des transferts et de la masse salariale qui nécessite des documents supplémentaires? Est-ce lié au "cas" Karl Toko-Ekambi, qui vient de s’engager officiellement ce jeudi avec l’Abah FC en Arabie saoudite?

Reste que le temps défilant, les chances de voir la cible n°1 de Matthieu Louis-Jean (qu'il avait déjà sur ses écrans du temps où il officiait à Marseille) porter le maillot de l'OL à Nice ce dimanche en Ligue 1 s'amenuisent, alors que l'effectif de Laurent Blanc subit une importante vague d'absents: Lopes, Lovren et Mata blessés, Lacazette suspendu. Amin Sarr, recruté en janvier et qui n'a pas marqué en Ligue 1 depuis le 25 février dernier à Angers (1-3), serait le plan B n°1 pour suppléer le capitaine lyonnais, expulsé dans le dernier match cauchermardesque de l'OL face à Montpellier (1-4).

La piste Guido Rodriguez qualifiée de "crédible"

Quant à la piste du champion du monde argentin, Guido Rodriguez (29 ans, Betis Séville), elle est qualifiée de "crédible" en interne, sans plus de précisions. Si elle se concrétisait, cette venue répondrait à la demande de Laurent Blanc, qui réclame une sentinelle pour imposer sa tactique préférentielle. Là aussi, le staff et les supporters doivent s'armer de patience pour en savoir plus sur l'avancée d’un dossier prioritaire pour l'entraîneur lyonnais.