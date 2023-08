Mercato: qui est Ernest Nuamah, le grand espoir ghanéen tout proche de rejoindre l’OL?

L’Olympique Lyonnais est en passe de boucler le recrutement d’Ernest Nuamah, le dynamiteur du FC Nordsjaelland lors du mercato estival. Âgé de 19 ans, le prometteur ailier ghanéen, formé à la Right to Dream Academy, a terminé meilleur joueur et meilleur buteur du dernier championnat du Danemark.

Une éclaircie dans un été particulièrement maussade. Après avoir raté son entame de saison, avec deux défaites en Ligue 1 (contre Strasbourg et Montpellier), l’Olympique Lyonnais est en passe de réaliser un joli coup sur le marché des transferts. Le club rhodanien s’apprête à boucler l’arrivée d’Ernest Nuamah, l’ailier du FC Nordsjaelland (sous contrat jusqu’en 2026).

Selon le journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, il s'agit d'un prêt avec une option d'achat obligatoire (25 millions d'euros + 5 millions de bonus). Âgé de 19 ans, le gaucher d’1,78m a terminé meilleur joueur et meilleur buteur (12) du dernier championnat du Danemark. Son nom a été associé au PSG, à l’OM ou à Reims ces dernières semaines, mais c’est sous le maillot des Gones qu’il devrait bientôt découvrir la Ligue 1, en signant un bail de cinq ans (jusqu'en 2028). Avec une réputation de futur crack.

Formé dans une académie réputée au Ghana

Né à Kumasi, une grande ville du sud du Ghana connue pour sa végétation luxuriante (plus de 2 millions d’habitants), Ernest Nuamah a été formé au sein de Right to Dream, l’une des académies les plus réputées d’Afrique de l’ouest. Une structure lancée au Ghana à la fin des années 1990 par Tom Vernon, un ancien responsable du recrutement de Manchester United, qui s’est développée au fil des années.

Jusqu'à devenir une véritable référence sur le continent. Des joueurs professionnels de renom en sont issus, à l’image de Kamaldeen Sulemana, l’ailier de Southampton (passé par Rennes), Mohammed Kudus, le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam, ou Abdul Majeed Waris, l’ancien buteur de Strasbourg, Nantes et Lorient.

Une arrivée en plein hiver au Danemark

Aujourd’hui, la Rigth to Dream Academy est intimement liée au FC Nordsjaelland, dans lequel Tom Vernon a investi en 2015. Le stade du club danois (10.000 places) a d’ailleurs été rebaptisé "Right to Dream Park". Ernest Nuamah a profité de ses liens étroits pour débarquer en janvier 2022 à Farum, une petite ville (20.000 habitants) située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Copenhague.

En plein hiver scandinave. A tout juste de 18 ans, le jeune Africain a dû se familiariser avec les températures négatives, la neige et les doudounes; avant de lancer sa carrière professionnelle au printemps en marquant son premier but face à Brondby (2-1).

Une saison tonitruante en Superligaen

Son talent au-dessus de la moyenne lui a rapidement permis de se faire une place dans le onze des Tigres sauvages (le surnom des joueurs de Nordsjaelland). Capable d’évoluer sur les deux ailes mais aussi en position d’avant-centre, Ernest Nuamah a impressionné les foules lors de sa première saison pleine en Europe du Nord.

Avec son maillot floqué du n°37, il a donné le tournis aux défenses adverses et martyrisé les filets de Superligaen. Au point de terminer meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition, en inscrivant notamment le deuxième but le plus rapide de l’histoire du championnat danois face au Randers FC (douze secondes). Au total, le dribbleur ghanéen a marqué 15 fois et délivré 4 passes décisives en 34 apparitions en 2022-2023 (toutes compétitions confondues).

Un profil de dynamiteur polyvalent

Et il était reparti sur les mêmes bases cette saison, avec 4 réalisations et 1 passe décisive en 6 rencontres (toutes compétitions confondues), à l’heure où Nordsjaelland occupe la deuxième place de Superligaen (quatre victoires en cinq journées), à 3 points du leader le FC Copenhague. Puissant et explosif, Ernest Nuamah se distingue par sa qualité de percussion. Avec ses changements de rythme soudains, sa vivacité, sa conduite de balle rapide et sa précision dans les derniers gestes, il crée énormément de danger sur un rectangle vert.

A l’aise dans les petits espaces, il s’appuie sur son démarrage tonitruant pour placer des rushs dévastateurs, souvent conclus par une frappe ou un centre. Très fort en un-contre-un, il provoque beaucoup de fautes, sans trop se blesser jusqu’à présent. Capable de marquer sur coup-franc ou sur penalty, il célèbre parfois ses buts en réalisant des acrobaties de gymnaste.

Michael Essien a facilité son développement

Entraîné par le Danois Johannes Thorup, en poste depuis le début de l’année, il évolue dans un système en 4-3-3. En faisant parler sa polyvalence sur tout le front de l’attaque. Son développement a été facilité par la présence de Michael Essien dans le staff du FC Nordsjaelland. L’ancien milieu de terrain, révélé à l’OL, avant de passer par Chelsea, le Real Madrid et l’AC Milan (58 sélections avec les Black Stars), a été embauché il y a trois ans pour accompagner l’acclimatation des jeunes Ghanéens au nord de l’île de Sjaelland.

L’effectif actuel en compte deux autres: le gardien Emmanuel Ogura (21 ans) et l’ailier Ibrahim Osman (18 ans). Plus globalement, les vice-champions du Danemark ont la volonté de s’appuyer sur des talents issus de leurs structures de formation. En Afrique mais aussi sur place. Un partenariat a d'ailleurs été mis en place avec une soixantaine de clubs locaux afin de dénicher les futures pépites de la région.

Une sélection avec les Black Stars

A l’heure de débarquer au Groupama Stadium, Ernest Nuamah compte une sélection en équipe du Ghana. Elle date du mois de juin, lorsque le sélectionneur irlandais Chris Hugton l’a lancé à une demi-heure de la fin d'un match nul à Madagascar, en éliminatoires de la CAN (0-0).

Retenu dans une pré-liste de 55 noms pour la Coupe du monde 2022, en fin d’année dernière, il n’avait finalement pas été convoqué au Qatar par l’ancien sélectionneur Otto Addo.