Mercato: Toko-Ekambi quitte l'OL et signe en Arabie saoudite

En froid avec les supporters de l’Olympique Lyonnais et annoncé partant lors du mercato, Karl Toko-Ekambi a signé ce mardi avec le club saoudien d’Abha. L'attaquant camerounais a donné son accord pour un contrat de deux saisons.

Karl Toko Ekambi et l'OL, c'est bel et bien terminé. Arrivé en janvier 2020 en prêt en provenance de Villarreal et définitivement transféré six mois plus tard contre un chèque de 11,5 millions d'euros, l'attaquant camerounais va quitter le Rhône après des derniers mois très difficiles et ce, malgré un prêt à Rennes entre janvier et juin 2023. En froid avec les supporters lyonnais et annoncé partant lors du mercato, 'KTE' a signé ce mardi avec le club saoudien d’Abha.

L'ancien joueur de Villarreal a déjà donné son accord pour un contrat de deux saisons. Le transfert du joueur de 30 ans va rapporter un chèque de deux millions d'euros (bonus compris) à Lyon, avec qui il était sous contrat jusqu'en 2024.

Une relation difficile avec les supporters

Malgré un début encourageant et plusieurs bonnes périodes avec les Gones, Karl Toko-Ekambi a vu sa relation avec les supporters se fracturer lors du Final 8 de la Ligue des champions, où l'OL avait atteint les demi-finales après avoir éliminé la Juventus et Manchester City. Face au Bayern, le Camerounais avait manqué beaucoup d'occasions, entraînant de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Le point de non retour avait été atteint lors d'une victoire à domicile face à Montpellier en avril 2022. Buteur face au MHSC, il avait célébré devant les supporters avec les deux mains derrière les oreilles et un doigt sur la bouche, provocant une bronca générale. Le divorce est consommé. En 114 rencontres, l'attaquant aura inscrit 38 buts (pour 19 passes décisives).

Sa dernière apparition en match officiel sous le maillot lyonnais remonte au 14 janvier dernier face à Strasbourg, lorsqu'il avait été remplacé à la 58e minute sous les sifflets et quelques doigts d'honneur du Groupama Stadium. Furieux, il avait laissé exploser toute sa colère en fracassant une poubelle au moment de regagner les vestiaires.