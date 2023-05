Tottenham: Arne Slot (Feyenoord) nouveau favori pour le poste d'entraineur?

Avec la fin de la piste Julian Nagelsmann, Tottenham poursuit toujours sa quête pour trouver un nouvel entraineur. Selon le Daily Mail, l’un des nouveaux noms haut placés dans l’esprit des dirigeants serait celui d’Arne Slot (Feyenoord).

Depuis le départ d’Antonio Conte, l’identité du futur entraineur de Tottenham demeure un mystère. Pendant longtemps, Julian Nagelsmann semblait être en pole position pour reprendre le poste, mais la piste n’a finalement pas abouti. D’après le Daily Mail, un des noms les mieux placés dans l’esprit de dirigeants est celui d’Arne Slot.

Actuel coach du Feyenoord, le coach néerlandais réalise une énorme saison. Ses joueurs sont même déjà champions des Pays-Bas. À noter également un excellent parcours en Ligue Europa où les Néerlandais ont longtemps accroché l’AS Rome, avant d'être éliminé durant les prolongations en quart de finale par l’équipe de José Mourinho. Conscient de l’intérêt autour de Slot, le Feyenoord aurait amorcé des discussions pour le prolonger, mais la tâche s’annonce ardue.

Slot intéressé par Tottenham ?

Pour convaincre son entraineur de rester, le Feyenoord souhaiterait offrir un nouveau contrat d’environ 3 M€ à Slot. Mais cela pourrait ne pas suffire puisque le média anglais explique que le Néerlandais sait qu’il pourrait toucher bien plus en rejoignant le club londonien. Et pour ne rien arranger aux affaires du Feyenoord, une nouvelle piste de Tottenham s’est envolée.

Alors que des rumeurs le liait aux Spurs, Xabi Alonso ne quittera pas son poste d’entraineur au Bayer Leverkusen. Arrivé en octobre dernier, l’Espagnol a annoncé être "très heureux avec l'équipe, et le club. Je ne me fais pas de soucis pour mon avenir." 17es avant l’arrivée de l’ancien joueur du Real Madrid, les Allemands sont remontés à la 7e place et luttent pour une place en Coupe d’Europe. Ils sont à égalité de points avec le 6e Wolfsburg. Cette place est synonyme de Ligue Europa Conference.