Premier League: Pochettino sera le prochain coach de Chelsea, officialisation dans les prochains jours

Sur la short-list depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino sera le prochain entraîneur de Chelsea, annonce ce samedi la presse anglaise. Sans poste depuis son licenciement par le PSG et évoqué pour un éventuel retour à Tottenham, l'Argentin pourrait être officialisé dans les prochains jours.

La presse anglaise, dont The Daily Telegraph, annonce ce samedi que Mauricio Pochettino a donné son accord à Chelsea et sera donc le prochain entraîneur des Blues. Tout est ok, l'Argentin devrait signer son contrat dans les prochains jours. Son arrivée pourrait même être officialisée dès la semaine prochaine.

Lampard termine la saison sans briller

Sans poste depuis son départ du PSG en fin de saison dernière, Pochettino prendra ses fonctions en juin, à l'issue de la saison. C'est Frank Lampard qui garde la main en intérim pour les derniers matchs... sans grande réussite pour l'instant. Tenus en échec par Nottingham Forest ce samedi après-midi, lors de la 36e journée de Premier League, les Londoniens ne pointent qu'à la 11e place du classement.

Une décision qui devrait faire grincer des dents ailleurs dans Londres. Avant de tenter le défi parisien, Mauricio Pochettino a entraîné Tottenham pendant cinq ans, menant notamment les Spurs en finale de Ligue des champions. Depuis le départ d'Antonio Conte, Tottenham fait sans coach principal: Ryan Mason assure pour l'heure l'intérim et Julian Nagelsmann, dont le nom a longtemps circulé, semble avoir été écarté.