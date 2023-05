Premier League: Kane dépasse Rooney et devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire

Buteur avec Tottenham contre Crystal Palace (1-0) ce samedi, le capitaine des Spurs Harry Kane est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League. Avec 209 buts, il n'est plus qu'à 51 longueurs du record détenu par Alan Shearer.

Ce n'était plus qu'une question de temps. Ce samedi contre Crystal Palace (1-0) lors de la 34e journée du championnat anglais, Harry Kane est devenu seul deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, depuis sa création en 1992.

Kane devant Rooney avec Shearer dans le viseur

En inscrivant un but juste avant la pause - le 10e de la saison de la tête, un record sur une seule et même saison - le capitaine des Spurs en a profité pour dépasser Wayne Rooney au classement avec 209 réalisations, contre 208 pour l'ancien joueur d'Everton ou de Manchester United. L'international anglais est également le premier joueur à inscrire plus de 100 buts à la fois à domicile et à l'extérieur.

Derrière l'intouchable Haaland et ses 35 réalisations lors de cet exercice 2022-2023, Kane en est tout de même à 26 buts avec Tottenham, malgré une saison galère pour le club londonien, 6e et sous a menace directe de Brighton. De quoi souligner encore un peu plus l'importance de l'avant-centre de 29 ans dans les performances des Spurs.

Désormais, quelle est la marque à atteindre pour le capitaine des Three Lions afin de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la PL ? Seul Alan Shearer est encore devant lui avec ses 260 réalisations. De quoi se dire qu'à son rythme actuel, et en admettant qu'il reste en Angleterre, il pourrait rattraper l'ancien buteur de Newcastle d'ici moins de deux ans.

Et qu'en est-il dans toute l'histoire du championnat anglais (avant 1992) ? Avec ses 209 buts, Kane pointe au 21e rang. Et cette fois, le recordman Jimmy Greaves semble nettement plus compliqué à dénicher avec ses 357 buts entre 1957 et 1971.