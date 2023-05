Mercato: Lloris bientôt remplacé à Tottenham par Emiliano Martinez?

D'après TyC Sports, le champion du monde argentin Emiliano Martinez intéresse Tottenham, Chelsea et Manchester United pour un transfert cet été.

Après la Coupe du monde, sa place de titulaire à Tottenham? D'après les informations de TyC Sports, Emiliano Martinez (32 ans) pourrait succéder à Hugo Lloris dans les cages des Spurs la saison prochaine. Le média argentin rapporte que le club londonien s'intéresse de près au champion du monde, actuellement à Aston Villa.

Cette piste survient au moment où la presse britannique ne manque pas de souligner que Tottenham est à la recherche d'un nouveau gardien. Surtout, des informations du Times font état d'une offre très lucrative en provenance d'Arabie saoudite pour Hugo Lloris. Une destination que l'entourage du gardien français de 36 ans n'écarte pas, même s'il reste encore un an d'engagement dans son contrat actuel.

Chelsea et Manchester United aussi intéressés

TyC Sports rapporte en outre que deux autres clubs sont aussi sur les rangs de l'Argentin, avec toutefois un intérêt moins prononcé: Chelsea et Manchester United. Deux pistes crédibles: les Blues ne semblent plus compter sur Kepa Arrizabalaga et Édouard Mendy, tandis que l'inconstance de David De Gea ne cesse de faire débat chez les Red Devils.

À Aston Villa, où il évolue depuis septembre 2020, Emiliano Martinez évolue sous les ordres d'Unai Emery, avec qui les relations ont régulièrement été décrites comme fraîches. Son contrat court jusqu'en juin 2027 et sa valeur marchande est estimée à 28 millions d'euros.