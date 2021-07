Tottenham: Kane pourrait sécher la reprise pour forcer un transfert

L’attaquant vedette des Spurs de Tottenham, l’international anglais Harry Kane, aurait émis l’idée de sécher la reprise de l’entraînement auprès de ses coéquipiers pendant l’Euro, nous apprend le Telegraph samedi.

Les coéquipiers en sélection de l’attaquant anglais Harry Kane pensent qu'il pourrait refuser de reprendre l’entraînement avec Tottenham, et ce, afin de forcer un transfert à Manchester City, rapporte le Telegraph. Le technicien portugais Nuno Espirito Santo, lors de sa première apparition publique en tant que nouvel entraîneur des Spurs, a répété que Kane était à ses yeux un joueur de Tottenham, indiquant qu’il avait prévu de s’entretenir avec la star du club lorsqu'il rejoindra le reste du groupe pour participer à la préparation.

Meilleur buteur et passeur du championnat anglais

Les internationaux anglais, qui ont passé six semaines avec Kane cet été, dans le cadre de l’Euro, pensent qu'il est possible que l’intéressé ne se présente pas à l'entraînement à la reprise si le président de Tottenham, Daniel Levy, s'obstine concernant son avenir, assure le Télégraph. Levy reste déterminé à ne pas vendre son précieux attaquant, qu’il prévoit de conserver. Cela pourrait provoquer une confrontation. En attendant, Kane, comme le reste de ses coéquipiers en sélection, se repose à l’occasion de vacances bien méritées.

"Harry est notre joueur, point final", a expédié la veille Nuno Espirito Santo. "Il n'est pas nécessaire de parler d'autre chose, a-t-il ajouté. C'est le moment pour Harry de récupérer, de se reposer. Quand il reviendra, nous aurons le temps de parler. Nous aurons de bonnes conversations, mais le moment est venu pour Harry de se reposer et de se préparer à ce qui va arriver. Et je suis impatient qu'il rejoigne le groupe et qu’on commence à travailler ensemble."Je n'ai parlé à aucun des joueurs des équipes nationales, à personne. Je pense que les joueurs de l'équipe nationale devraient se concentrer sur l'équipe nationale."

Meilleur buteur (23) et meilleur passeur (14) du championnat anglais cette saison, Harry Kane est régulièrement annoncé sur le départ, notamment du côté de Manchester City. Formé à Tottenham, il n'a encore jamais remporté de trophée.