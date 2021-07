Mercato: Manchester City pense à Lewandowski en cas d’échec pour Kane

Selon le Daily Mail, Manchester City surveille de près la situation de Robert Lewandowski au Bayern Munich. Les champions d’Angleterre pourraient passer à l’offensive s’ils ne réussissent pas à recruter le buteur de Tottenham, Harry Kane.

Mercato très mouvementé pour les attaquants. Alors que les deux champions du monde Antoine Griezmann et surtout Olivier Giroud pourraient rebondir à l’Atlético de Madrid et à l’AC Milan, Manchester City s’active aussi pour trouver son buteur pour cette nouvelle saison. Sa cible numéro un s’appelle Harry Kane. Le capitaine des Three Lions, finaliste malheureux de l’Euro dimanche contre l'Italie, rêve de disputer la Ligue des champions et donc de quitter son club de Tottenham. Mais les Spurs ne semblent pas disposés à céder leur star, sous contrat jusqu’en 2024. D’après le Daily Mail, Daniel Levy a même repoussé une offre de City de 100 millions de livres, soit un peu que plus de 116 millions d’euros.

>> Le mercato en direct

Guardiola le connait bien

Alors les champions d’Angleterre anticipent un possible échec sur ce dossier. Et travaillent sur d’autres pistes. Toujours selon le Daily Mail, Manchester City surveille la situation de l’avant-centre du Bayern Munich Robert Lewandowski. Le joueur intéresse les dirigeants anglais. Son efficacité n’est plus à démontrer. Il a par ailleurs joué sous les ordres de Pep Guardiola entre 2014 et 2016 avec le club bavarois. Lewandoswki est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2023. Il n’a toujours pas prolongé. Mais si Manchester City décide de passer à l’action, l'affaire est loin d'être conclue car le club mancunien ne sera peut-être pas seul sur le coup. Le joueur intéresse aussi le Real Madrid. Un intérêt qui ne laisserait pas le joueur insensible.

Nagelsmann : "Il est sous contrat"

De son côté, Julian Nagelsmann espère garder son buteur : "Les rumeurs sur Robert ont toujours existé, a rappelé le nouveau coach du Bayern dans un entretien à Sky. Robert sait ce qu’il a à Munich, dans l’équipe. C’est la première chose. La deuxième, c’est qu’il est sous contrat. Je lui ai écrit et parlé. On a été en contact." Nagelsmann se veut plutôt confiant quant à la motivation du Polonais pour reprendre la saison avec le club allemand après ses vacances. Mais City n’a peut-être pas dit son dernier mot…