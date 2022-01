Tottenham: le malaise Ndombele, poussé vers un départ au mercato

Sifflé par ses propres supporters dimanche lors du match de FA Cup face à Morecambe (D3), le milieu de terrain français de Tottenham, Tanguy Ndombele, n'entre pas dans les plans d’Antonio Conte. Les Spurs semblent désormais ouverts à un départ de l’ex-Lyonnais au mercato d’hiver.

Et si l’aventure de Tanguy Ndombele à Tottenham touchait à sa fin ? Le milieu de terrain avait rejoint le club de Premier League en 2019 en provenance de l’OL avec l’étiquette de futur crack du foot européen. Deux ans et demi plus tard, le bilan n’est pas flatteur. Outre ses stats décevantes (6 buts et 5 passes décisives en 63 apparitions en championnat), l’international français (7 sélections) n’a jamais réussi à convaincre sur la durée. Son attitude ne fait pas non plus l’unanimité.

Dimanche, même ses propres fans l’ont conspué. A l’occasion du match comptant pour le 3eme tour de FA Cup face à Morecambe, modeste équipe de D3 anglaise battue 3-1, le joueur de 25 ans, titulaire, a été remplacé après l’heure de jeu par Antonio Conte. Pas pressé de sortir voire carrément nonchalant, Ndombele a été hué par une partie des supporters londoniens avant de prendre directement la direction du vestiaire, tête basse.

>> Le mercato en direct

Conte le défend mollement après les sifflets du public

Après la rencontre, l’entraîneur italien n’a pas échappé à une question sur son joueur. S’il ne l’a pas enfoncé, l’ex-joueur de la Juve ne l’a pas non plus défendu avec la plus grande force : "J'étais un joueur et il m'est arrivé que quelqu'un soit mécontent de mes performances. C'est notre vie. Je le répète, c'est normal. Nous devons continuer à travailler et essayer d'être meilleurs la prochaine fois. Si vous n'êtes pas performant, les fans ne sont pas contents, a-t-il cependant insisté. C'est le football. Si nous pensons que les fans doivent être heureux à tout moment, que vous gagniez ou perdiez, je pense que ce n'est pas juste. Moi, c'est sûr, quand je ne gagne pas, je ne suis pas heureux, je suis contrarié et je pense que c'est normal."

Ndombele et Conte avec Tottenham en FA Cup © ICON Sport

Tottenham ouvert à un départ en janvier

Pris à partie par ses propres fans, Ndombele pourrait avoir disputé l’un de ses derniers matchs avec Tottenham. Selon The Athletic et The Daily Mail, son attitude n’aurait pas plu en haut lieu à ses dirigeants, lesquels seraient désormais ouverts à des discussions en vue d’un départ au mercato d’hiver. Reste un problème de taille.

Le Français, qui avait rejoint les Spurs contre un chèque de 60 millions d’euros, est encore sous contrat jusqu’en 2025. Et son salaire très élevé pourrait être un frein majeur pour de nombreux candidats. Par le passé, le joueur a suscité l’intérêt du FC Barcelone. Mais aucun club ne s’est manifesté cet hiver. Tottenham espère un prêt avec la prise en charge d’une partie du salaire.