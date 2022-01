Tottenham: Conte met un coup de pression à Ndombele pour qu'il fasse taire les critiques

Antonio Conte n'a pas été étonné d'entendre les fans de Tottenham signifier leur mécontentement à l'égard de Tanguy Ndombele en le sifflant ce dimanche, en FA Cup. Le technicien italien a même estimé que cette colère était légitime.

Tanguy Ndombele demeure un problème pour ses entraîneurs, à Tottenham. La forme, changeante, de l'international français de 25 ans a longtemps été un casse-tête pour Mauricio Pochettino, José Mourinho et Nuno Espirito Santo lorsqu'ils dirigeaient les Spurs. Et la situation n’évolue pas forcément dans le bon sens sous les ordres de l’Italien Antonio Conte. Ndombele n'a cessé d'entrer et de sortir de l'équipe cette saison, et Conte doit trouver un moyen de tirer le meilleur de son joueur, encore décevant ce week-end.

Conte: "Si vous n'êtes pas performants, les fans ne sont pas contents"

Antonio Conte a estimé que Tanguy Ndombele devait s'améliorer sur le terrain pour que les fans de Tottenham se remettent à l'encourager, plutôt que de le huer bruyamment comme ils ont pu le faire lors du troisième tour victorieux (3-1) de la FA Cup contre Morecambe (D3). Tanguy Ndombele ne s'est jamais vraiment imposé chez les Spurs depuis qu'il est arrivé à l'été 2019. Titulaire dans le 3-5-2 de son entraîneur, le Français n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu ce dimanche contre une équipe en difficulté dans son championnat de League One.

Remplacé à l’heure de jeu, il s’est attiré les foudres du public londonien. En cause, une attitude nonchalante, l'intéressé ne montrant aucun empressement à vouloir sortir du terrain. "J'étais un joueur et il m'est arrivé que quelqu'un soit mécontent de mes performances, a déclaré Antonio Conte après le match, semblant défendre son joueur. C'est notre vie. Je le répète, c'est normal. Nous devons continuer à travailler et essayer d'être meilleurs la prochaine fois."

"Si vous n'êtes pas performant, les fans ne sont pas contents, a-t-il cependant insisté. C'est le football. Si nous pensons que les fans doivent être heureux à tout moment, que vous gagniez ou perdiez, je pense que ce n'est pas juste. Moi, c'est sûr, quand je ne gagne pas, je ne suis pas heureux, je suis contrarié et je pense que c'est normal."