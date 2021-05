Tottenham: Roberto Martinez discute avec les Spurs

Selon Sky Sports, Roberto Martinez pourrait devenir le nouvel entraîneur de Tottenham pour la saison prochaine. Le sélectionneur de la Belgique discuterait actuellement actuellement avec les Spurs pour prendre la succession de José Mourinho.

Tottenham avance dans sa quête d’un nouvel entraîneur. Et selon Sky Sports, un nom se détache aujourd’hui. Celui de Roberto Martinez. Le sélectionneur de la Belgique serait en discussions avec les Spurs afin de prendre la succession de José Mourinho, évincé le mois dernier et embauché depuis par l’AS Rome. Les négociations devraient se poursuivre dans les prochains jours. Le coach espagnol arriverait en mettant fin à l'intérim de Ryan Mason. Il serait en pole d’une short-list, qui comprendrait également les noms de Graham Potter (Brighton) et Ralf Rangnick, sans club depuis son départ de Leipzig l’an passé.

A 47 ans, il s’agirait d’un retour en Angleterre pour Martinez, qui était pressenti pour signer à Arsenal en 2019, avant la nomination de Mikel Arteta. Le sélectionneur des Diables Rouges a dirigé dans le passé Everton, Wigan et Swansea. Il a ensuite pris les rênes de l’équipe de Belgique, qu’il a menée au somment du classement Fifa et jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2018. Avant que Samuel Umtiti ne vienne casse la démarche et ses rêves de sacre.

La Belgique revancharde à l’Euro

Roberto Martinez aura peut-être l’occasion de se rattraper durant l’Euro, du 11 juin au juillet. Placée dans un groupe B largement à leur portée, avec la Russie, le Danemark et la Finlande, les Belges ne devraient pas avoir trop de mal à se hisser en 8es de finale de la compétition.