Mercato: les premières cibles de Mourinho à la Roma

Après une saison décevante, la Roma veut se renouveler en vue de la saison prochaine avec José Mourinho. Le jeune Giulio Maggiore et le gardien Rui Patricio sont notamment suivis de près. Le cas d’Alessandro Florenzi est lui toujours en suspense.

La triste saison de la Roma s’est achevée dimanche par un match nul contre Spezia (2-2) et une décevante 7e place, pire résultat du club depuis 2012. Le club romain veut maintenant tourner la page et se plonger dans une nouvelle ère: celle de José Mourinho. Après avoir été limogé de Tottenham en avril, le Portugais remplace Paulo Fonseca et s’est engagé jusqu’en 2024. La saison à peine terminée, place maintenant au mercato.

Selon la Gazzetta dello Sport, la Roma vise le jeune Giulio Maggiore (23 ans). Pur joueur du Spezia où il a été formé, le milieu de terrain a fait des débuts convaincants cette saison en Serie A (33 matchs, 3 buts, 1 passes décisives). Toujours selon le média italien, le dossier de Rui Patricio, gardien de Wolverhampton, serait également regardé de près par Mourinho, même si l’option d’un gardien qui connait déjà le championnat italien pourrait être privilégiée. Le défenseur Kevin Bonifazi (Udinese) est également suivi depuis quelques temps.

Pour Alessandro Florenzi, le suspense demeure. Prêté par la Roma, l’Italien est arrivé au PSG l’été dernier pour un prêt d’un an pour remplacer Thomas Meunier. L’option d’achat s’élève à environ 8 millions d’euros. Mais le club parisien tarde à se positionner sur son cas, surtout que Paris étudie un éventuel retour de l’Ivoirien Serge Aurier. Début mai, Florenzi se disait "focalisé sur le PSG". Mais un retour à Rome est envisagé car, selon Sky Sport Italia, son profil intéresse Mourinho. Avec le Portugais, "ce sera une autre Roma", avait commenté le Parisien, vantant le "charisme" du nouveau coach de la Roma.