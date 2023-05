Tottenham: sur le départ, Lloris ne serait pas insensible à l'offre d'Al Hilal

Selon Foot Mercato, le gardien de Tottenham et ancien portier de l'équipe de France Hugo Lloris disposerait d’une offre en Arabie Saoudite, de la part d'Al Hilal, qu’il serait susceptible d’accepter.

A 36 ans, Hugo Lloris pourrait bien filer en Arabie Saoudite. D’après Foot Mercato, le gardien de Tottenham, dont le départ des Spurs semble de plus en plus inéluctable, ne serait pas insensible à l’offre du club saoudien d'Al Hilal, qui lui proposerait de tripler son salaire actuel (ce qui lui reviendrait à environ 1,3 million d’euros par mois). Toujours selon Foot Mercato, le club d’Al Hilal serait en lien direct avec le joueur, qui ne semblerait pas fermé à la discussion.

Alors qu'Hugo Lloris vit une saison difficile à Tottenham, ce contrat représenterait pour lui une belle opportunité de fin de carrière. Blessé à la cuisse et forfait jusqu’à la fin de la saison, l’ancien capitaine des Bleus se poserait de réelles questions quant à son avenir dans le club anglais. Tottenham se serait déjà mis en quête de lui trouver un remplaçant et les noms de David Raya et Jordan Pickford reviennent beaucoup dans les médias anglais.

Des fonds saoudiens déployés

Ce n’est pas le premier joueur à se faire courtiser par les clubs de la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo avait signé en 2022 un contrat avec Al Nassr et des rumeurs sur le départ de Leo Messi à Al Hilal s’intensifient depuis quelques mois. Cette offre pourrait être une porte de sortie pour l’ancien gardien de l’équipe de France.