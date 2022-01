Troyes: Bruno Irles officiellement nommé en remplacement de Laurent Batlles

Quevilly-Rouen Métropole a libéré son entraîneur Bruno Irles ce lundi, permettant au technicien de 46 ans de s'engager avec Troyes jusqu'en juin 2023. Le successeur de Laurent Batlles a pour mission de sauver l'ESTAC dans l'élite.

Bruno Irles débarque à Troyes. Sur le banc de touche de Quevilly-Rouen-Métropole depuis l'été 2020, le technicien de 46 ans a été libéré ce lundi par ses dirigeants. L'ESTAC a ensuite officialisé la nomination de son nouveau coach, pour succéder à Laurent Batlles sur le banc.

"L'ESTAC est heureuse d'annoncer l'arrivée de Bruno Irles à la tête de l'équipe première. L'entraîneur de 46 ans s'est engagé ce lundi 3 janvier avec les Bleu & Blanc, jusqu'en juin 2023. Le technicien français rejoint le club avec l'intention de maintenir les Troyens en Ligue 1 Uber Eats", annonce le communiqué troyen.

Une première en Ligue 1

Titulaire du brevet d'entraîneur professionnel en 2016, Bruno Irles va découvrir la Ligue 1 en tant qu'entraîneur. Avant la phase retour, Troyes pointe à la 15e place du championnat, avec 17 points soit une seule unité d'avance sur Metz, 18e.

"Les dirigeants et le coach de Quevilly-Rouen Bruno Irles se sont accordés pour mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’à l’été 2023, annonçait plus tôt ce lundi le communiqué de Quevilly-Rouen. Ce départ ne s’inscrivait pas dans les projets du club. Pour autant, les dirigeants de QRM ont souhaité permettre à Bruno Irles, sollicité pour prendre de nouvelles fonctions en Ligue 1, de saisir l’opportunité qui lui était offerte et ont donné leur accord pour son départ."

Le début de saison de QRM a été plutôt réussi en Ligue 2, avec une 11e place à mi-championnat, dans la foulée d'une montée obtenue. Par le passé, Bruno Irles avait déjà réussi une mission maintien à Pau, en National 1. Il a aussi remporté la Supercoupe de Moldavie avec Sheriff Tiraspol (Moldavie) en 2016.

Ancien défenseur de l'AS Monaco, où il a passé l'ensemble de sa carrière de joueur, Bruno Irles a remporté deux titres en première division avec les Monégasques (1997, 2000). A sa retraite en 2003, il avait rejoint le staff de Didier Deschamps, où il supervisait les équipes adverses. Il avait pris les commandes aussi des U17 (2005-2011), puis de la réserve (2011-2013). Il dirigera sa première séance d'entraînement à Troyes ce lundi après-midi.