Mercato en direct: Morata sur la liste du Barça pour cet hiver

Après le Real Madrid et l'Atlético, Alvaro Morata va-t-il s'engager au Barça? Révélée par AS et confirmée par le journaliste Gerard Moreno, l'information du jour annonce que des discussions existent entre le joueur, son agent et le club catalan. Xavi serait à l'initiative de cette opération qui pourrait aller "au-delà d'un prêt de six mois". Sous contrat avec les Colchoneros, l'avant-centre de la Roja est prêté à la Juventus jusqu'en juin prochain.