Mercato en direct: Ikoné à la Fiorentina, c'est officiel

Selon Sport, qui reprend des informations d’Ara, le FC Barcelone aurait ouvert des négociations avec Manchester United au sujet d’un deal comprenant Ousmane Dembélé et Anthony Martial. L’ailier du Barça est sous contrat jusqu’à la fin de la saison. S’il ne prolonge pas, le club catalan pourrait accepter de le vendre cet hiver à MU. En contrepartie, les Red Devils récupéreraient Martial via un prêt de six mois.