Mercato: Guedes poussé vers la sortie à Valence

Le FC Valence aurait dans l'idée de se séparer de son international portugais Gonçalo Guedes lors du prochain mercato, de préférence dans le cadre d'un prêt avec achat obligatoire.

L’homme d’affaires Peter Lim, président propriétaire du club de Valence, a sommé son secrétariat technique de plancher sur trois axes de travail dans les prochaines semaines. Sans chambouler la structure ni le modèle économique du club, Peter Lim souhaiterait, selon AS, réduire le coût de la masse salariale, mais également obtenir des renforts à petits prix tout en conservant de l’ambition en championnat et continuer à jouer la Coupe d’Europe. Recrue la plus chère de l’histoire du FC Valence, Gonçalo Guedes, sous contrat jusqu'en 2024, ferait partie des joueurs dont le club souhaiterait se débarrasser pour atteindre ses objectifs.

Entre 15 et 30 millions d'euros

Ce qu’il reste à amortir de son transfert (environ 20 millions sur les 40 millions d’euros qu'il a coûté en 2018, d'après la presse espagnole) est conforme à sa valeur marchande actuelle et Valence, dans son cas, envisagerait un prêt avec une option d'achat obligatoire, selon AS. La valeur transfert du joueur est estimée entre 20 et 30 millions d’euros par l’observatoire du football CIES, tandis que le site Transfermarkt l’évalue à 15 millions d’euros. Guedes a disparu pendant plusieurs mois la saison dernière à cause d’une blessure à la cheville. C’est une blessure à l’aine qui l’avait handicape en 2018-2019, l’éloignant des terrains du mois de décembre 2018 jusqu’en février 2019.

Auteur de quatre buts et trois passes décisives cette saison, dont une face à Grenade (2-1) le week-end dernier, toutes compétitions confondues, l'international portugais est, selon Opta, est à la création d'une centaine d'occasions de but (101) en Liga depuis son arrivée à Valence, en 100 matches disputés avec le club espagnol. Celui qu'on surnommait "le nouveau Cristiano Ronaldo" en Angleterre il y a quelques années en a bavé ces dernières saisons malgré un talent certain qui lui permet de réaliser quelques coups d'éclats, mais visiblement trop peu aux yeux de ses dirigeants qui ne semblent pas vouloir se battre pour le conserver.