PSG: "Tu as tous les grands joueurs et tu veux changer ?", Ronaldinho ne comprend pas les critiques sur l'effectif

Ronaldinho, ancien joueur PSG et du Barça, s’est confié à RMC Sport avant la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le 28 mai prochain, à laquelle il assistera dans le cadre d’une opération d’Expedia, partenaire de la compétition. Il s'étonne aussi des critiques sur les stars du PSG.

Seize ans après son sacre avec le FC Barcelone, Ronaldinho va revenir au Stade de France pour la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le 28 mai prochain dans le cadre de l’opération "La route 10 du Freestyle Tour" d’Expedia, partenaire de la compétition qui fait gagner huit places pour le choc. Le Brésilien accompagnera les huit heureux gagnants (tentez votre chance ici) lors d’un tour à Paris, puis lors de la finale. L’ancien meneur de jeu du PSG conserve un souvenir ému de son sacre en C1 avec le Barça en 2006 face à Arsenal (2-1) dans l’enceinte française. Il s’est confié à RMC Sport sur cette soirée mais aussi sur l’actualité parisienne.

Quels sont vos souvenirs de la finale en 2006 au Stade de France?

Pour moi ça a été un moment spécial, dans une ville que j'aime beaucoup. Gagner une Champions League là-bas a été super. Je pense toujours à ça.

L'ambiance dans le stade vous a-t-elle aussi marqué?

Oui. Je m'en souviens bien. Cela a été un moment remarquable. Notre chance a été de gagner. Pour moi c'était vraiment spécial, dans cette ville que j'aime beaucoup.

Ronaldinho va participer à l’opération "la route 10 avec du Freestyle Tour" d’Expedia © Expedia

Que pensez-vous de cette affiche de finale de Ligue des Champions? Quel est votre favori?

Deux belles équipes. Elles ont de très bons joueurs. Je leur souhaite le meilleur. Le Real Madrid est très bien. Il fait un gros travail. Mais comme j'aime beaucoup le Barça, je suis avec Liverpool (rires).

Quel regard portez-vous sur la saison du PSG? Faut-il tout changer?

Je ne comprends pas parce qu'il y a tous les grands joueurs. Et tu veux tout changer? Tu veux avoir quoi, les pires joueurs du monde? (rires) Il faut attendre, qu'ils comprennent cette nouvelle façon de vivre et de jouer au football. Et le reste viendra tranquillement. Cette adaptation c'est normal, pour bien faire les choses.

"Neymar, Di Maria, Messi... Les plus grands joueurs sont ensemble. Si tu n'es pas content avec ça, tu vas jouer avec qui?"

Neymar doit-il encore rester au PSG?

C'est un des meilleurs joueurs du monde. Il a connu plusieurs blessures cette année. Quand il est à 100%, c'est un joueur vraiment spécial pour cette équipe. Neymar, Di Maria, Messi... Les plus grands joueurs sont ensemble. Si tu n'es pas content avec ça, tu vas jouer avec qui?

Quel conseil donneriez-vous à Mbappé sur son avenir? Comment doit-il annoncer son choix, s’il part ou s’il reste?

Je n'ai pas de conseil. Je l'aime beaucoup. Le plus important c'est qu'il soit heureux, le reste viendra normalement. Il va devenir le meilleur joueur du monde. Le reste c'est à lui de décider où il va jouer et ce qu'il veut faire.

Quel bilan faites-vous de cette saison de Ligue 1? Est-ce toujours un bon championnat?

Bien sûr. C'est un championnat très compliqué. C'est de plus en plus difficile pour les autres clubs d'ailleurs. C'est un championnat que j'ai toujours envie de voir.

Benzema est-il favori du Ballon d'Or?

J'adore Benzema. C'est un joueur qui a d'énormes qualités. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis très longtemps. Cette saison, les choses marchent très bien pour lui. J'espère qu'il gagnera un maximum de titres individuels.