PSG-Nantes: Hakimi à nouveau copieusement sifflé à Tel Aviv lors du Trophée des champions

Achraf Hakimi a été pris en grippe par une partie du public de Tel-Aviv, ce dimanche en Israël, lors du Trophée des champions face à Nantes. Le latéral marocain du PSG, qui soutient la Palestine, avait déjà été hué dans le Bloomfied Stadium l’an passé.

Les mêmes regards hostiles, le même rejet et les mêmes insultes. Achraf Hakimi a encore été pris en grippe par le public de Tel-Aviv, ce dimanche, lors du Trophée des champions entre le PSG et Nantes. Comme l’an passé, le latéral droit du club de la capitale a été sifflé par une partie du public du Bloomfield Stadium (près de 30.000 places) dès le début de la rencontre. L’international marocain (51 sélections, 8 buts), qui a régulièrement affiché son soutien à la Palestine, avait subi le même sort le 1er août 2021 contre le Losc (1-0).

Trois semaines après son transfert à Paris, en provenance de l’Inter (plus de 65 millions d’euros), Hakimi, né à Madrid de parents marocains, avait été hué à chaque touche de balle par certains supporters israéliens. Une ambiance inhospitalière qui n’avait pas empêché la star des Lions de l’Atlas de livrer un match remarqué dans l’antre commune de l’Hapoël, du Maccabi et du Bnei Yehoudah Tel-Aviv. Mauricio Pochettino, son entraîneur, avait même salué sa prestation et son sang-froid.

Messi ovationné à chaque ballon

Selon Le Parisien, Hakimi était escorté d'un garde du corps lors de son arrivée à l'hôtel Hilton de Tel-Aviv, ce vendredi, en compagnie de ses partenaires du PSG. Aucun incident particulier n'a été signalé avant la rencontre. A l'inverse, Lionel Messi, très populaire en Israël, est ovationné à chacune de ses prises de balle face aux Nantais.