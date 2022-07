Trophée des champions: la compo probable du PSG contre Nantes, Sarabia pour remplacer Mbappé

Pour sa première composition pour un match officiel avec le PSG, Christophe Galtier devrait titulariser Pablo Sarabia en attaque face au FC Nantes, dimanche lors du Trophée des champions à Tel Aviv.

Soir de première pour Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain s’apprête à s’asseoir sur le banc pour son premier match officiel aux commandes du PSG lors du Trophée des champions face au FC Nantes, dimanche à Tel Aviv (coup d’envoi à 20h). Quel premier onze va-t-il coucher sur la feuille de match ? Seule certitude, il sera privé de Kylian Mbappé, suspendu et absent en Israël.

Le duo Verratti-Vitinha attendu au milieu

Pour remplacer le champion du monde français, "Galette" devrait titulariser Pablo Sarabia, de retour de son prêt au Sporting et convaincant lors des matchs amicaux. L’Espagnol sera associé en attaque à Neymar et Lionel Messi.

Sur le plan tactique, Christophe Galtier devrait aligner une équipe en 3-4-1-2 avec une défense à trois Kimpembe-Marquinhos-Ramos. Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite animeront les couloirs tandis que Marco Verratti et la recrue portugaise Vitinha apporteront leur abattage et leur technique au milieu de terrain.

La compo probable du PSG

Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi - Neymar, Sarabia