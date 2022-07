PSG: qui est John Valovic, le fils adoptif et conseiller de Christophe Galtier?

A 34 ans, John Valovic-Galtier défend, entre autres, les intérêts de son père, Christophe Galtier. Adopté par le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, le jeune conseiller sportif a réussi à se faire un nom dans un milieu difficile, tout en restant dans l’ombre de son père. Portrait avant la grande première du coach parisien ce vendredi face à Quevilly (17h).

John Valovic-Galtier se souviendra longtemps de ce mois de juin 2022. Dans la maison familiale, à Cassis, Christophe Galtier et son fils adoptif gèrent à distance la future arrivée de l’entraîneur de Nice au PSG. Le dossier est bouillant et tarde à se finaliser. La situation de Mauricio Pochettino doit être réglée avant que la voie ne se dégage pour le coach des Aiglons. Dans l’ombre, alors que la rumeur Zinédine Zidane affole la sphère médiatique, John Valovic-Galtier place ses pions avec Luis Campos et Antero Henrique, le tandem en charge du mercato parisien. Une lourde responsabilité pour un homme âgé seulement de 34 ans…

Mais dans la famille Galtier, on vit le foot avec passion et sérénité. Avec Enzo et Jordan, entraîneur adjoint à l’AC Ajaccio (promu en Ligue 1), John Valovic-Galtier est le troisième fils de Christophe Galtier. Il y a deux ans, le technicien adopte officiellement John, le fils de sa compagne. Le lien entre les deux hommes est fort et dépasse le cadre familial. Conseiller sportif pour l’agence Score Agencies, John Valovic défend les intérêts de son père depuis un peu plus de quatre ans.

Pour son premier coup, il place son ami Tabanou à Swansea

A l’âge où les joueurs pros commencent à songer à la retraite, celui qui a taquiné le ballon à Aubagne et au centre de formation de Bastia comprend vite qu’il est fait pour rester dans le football. Mais dans l’ombre. Les histoires de transferts pas très clairs et la mauvaise image qui colle aux agents ne lui font pas peur. Bien au contraire. Elles ne réjouissent pas, en revanche, son père, qui tente dans un premier temps de le dissuader d’aller dans cette direction.

Premier dossier en 2015. Le transfert de son pote, le milieu de terrain Franck Tabanou de Toulouse à Swansea. A ses débuts, le jeune conseiller se présente sous le nom de John Valovic. Il échappe ainsi à l’encombrante étiquette de "fils de". Très attentif, Christophe Galtier suit ses premiers pas. Et change progressivement d’avis. "Fais toi les dents", lui dit-il. Ses conseils: "reste toi-même et garde la tête sur les épaules."

Galtier montre les crocs quand on l’attaque sur la polémique Delort

Au sein de Score Agencies, qui conseille notamment les Lyonnais Alexandre Lacazette et Castello Lukeba ou le Montpelliérain Jordan Ferri, John Valovic-Galtier fait ses armes et tisse son réseau. Mais il n’a pas que des amis. Sa filiation avec l’entraîneur de Nice fait grincer des dents à la fin du mercato 2021, lorsque le Montpelliérain Andy Delort, qu’il conseille, rejoint les Aiglons. Certains médias parlent d’un possible conflit d’intérêt.

John Valovic-Galtier se sert de ces attaques comme d’une source de motivation. Ce n’est pas le cas de Christophe Galtier. Pourtant très discret sur sa vie privée, le coach niçois montre les crocs, en bon chef de famille: "Déjà on ne disait pas que c’était mon fils, on en avait fait presque un bâtard, lâche-t-il fin février dans Gym Tonic, une émission du groupe Nice-Matin. C’est un garçon que j’élève depuis quatre ans, il en a 34. Je l’ai adopté il y a cinq ans. C’est la première des choses. La deuxième, qui est sûrement la plus importante, je défie quiconque de dire qu’un jour j’ai fait passer des intérêts personnels, familiaux, avant l’intérêt du club. Jamais. Andy n’était pas prévu à Nice, il discutait avec d’autres clubs. Quand la porte s’est ouverte, on en a parlé avec Julien Fournier et les propriétaires du club. Je sais d’où viennent et pour quelle raison ces ragots ont été mis sur la table. C’est tellement "petit" et injuste pour mon garçon (John), Andy Delort et moi-même."

Au fil des transferts, John Valovic-Galtier avance de moins en moins masqué. Il noue des liens solides avec les joueurs et les clubs. Gagne surtout en fiabilité, notamment auprès de son père avec qui les échanges sont réguliers. Sa voix compte désormais dans l’esprit Christophe Galtier. Sa signature du LOSC à Nice l’été dernier était un dossier très compliqué à gérer. Le deal avec le PSG était surtout une affaire de temps. John Valovic-Galtier a fait son job, menant à bien ces deux opérations. Une vraie satisfaction même si l’intéressé, mercato oblige, a déjà la tête ailleurs...