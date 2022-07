Trophée des champions: Pallois fait "râler" les sponsors du FC Nantes... à cause de son short

Chouchou des supporters du FC Nantes, le défenseur central Nicolas Pallois a l’habitude de jouer avec le short relevé en haut des cuisses pour son confort personnel. Tant pis si cela froisse certains sponsors des Canaris.

Nicolas Pallois cultive sa différence. Jusqu’à son look sur le terrain. Discret hors des pelouses, le défenseur du FC Nantes est un joueur à part, généreux dans l’effort et surtout pas bling bling. Un style qui plait aux supporters nantais qui ont fait de cet ancien menuisier leur chouchou. "Ça fait cinq ans que je travaille pour le FC Nantes, pour le collectif, pour les supporters, rappelle-t-il avant de défier les stars du PSG, lors du Trophée des champions, dimanche à Tel Aviv. Ils aiment peut-être ma façon de jouer, d'être là présent pour eux, pour le club. Ils voient que je ne triche pas."

"Les sponsors râlent un peu"

Nature, Nicolas Pallois se distingue aussi par son look. Son crâne rasé ? "C'est plus efficace, pas besoin d'aller chez le coiffeur, et les cheveux ne poussent plus beaucoup", explique-t-il. Les suiveurs des Canaris ont aussi remarqué que le défenseur de 35 ans porte le short retroussé jusqu’en haut des cuisses. "C’est pour être plus à l’aise", dit-il tout en reconnaissant que "les sponsors râlent un peu."

Des petits grincements de dents sans conséquence pour Antoine Kombouaré, fou de son défenseur central : "Il vit une période de rêve, déclarait l’entraîneur kanak en mai après le triomphe du FCN en Coupe de France. C'est un joueur fabuleux. Comme quoi il n'y a pas d'âge. Il a des arguments physiques et athlétiques. Et techniquement, il est capable de jouer!" Nicolas Pallois tentera de ne pas faire mentir son coach dès dimanche face à Neymar et Lionel Messi.