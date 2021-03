Turquie: le terrible "tacle à la carotide" d'un joueur de Denizlispor

Le défenseur turc Özer Özdemir a complètement craqué lors de la rencontre opposant son club de Denizlispor à Gaziantep. Son pied droit est venu s'enfoncer dans le cou d'un adversaire.

Un tacle à la carotide, littéralement. Difficile de qualifier autrement le geste effectué ce dimanche par Özer Özdemir lors de la rencontre du championnat turc entre Gaziantep et Denizlispor (2-0). A la 51e minute, alors que le score était de 0-0, le jeune latéral droit (23 ans) a complètement craqué en voulant récupérer le ballon. Il s’est dit que lever sa jambe droite le plus haut possible serait sans doute une bonne idée. Sauf que son intervention kamikaze s’est transformée en high kick extrêmement dangereux.

Özdemir a présenté ses excuses

Son pied droit et ses crampons sont venus s’enfoncer à pleine vitesse dans le coup du Brésilien Junior Morais, aussitôt projeté au sol. Des images impressionnantes. Logiquement exclu pour ce geste insensé, Özdemir a au moins cherché à se rattraper en s’excusant auprès de sa victime, qui a eu besoin de quelques minutes avant de pouvoir reprendre sa place. Il a tout de même pu aller au bout de la rencontre.

Özdemir, lui, n’avait pas encore pris de carton rouge avant ce match. Né à Montivilliers (Seine-Maritime), il a été formé au Havre avant de rejoindre Yeni Malatyaspor à l’été 2019, puis s'est engagé en faveur de Denizlispor, actuel avant-dernier du championnat turc. Il compte plusieurs sélections avec les équipes de jeunes de la Turquie.