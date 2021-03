Galatasaray: Belhanda viré pour avoir critiqué le club

Trois ans et demi après son arrivée en Turquie, Younès Belhanda (31 ans) a été licencié par Galatasaray, après avoir publiquement critiqué le club dimanche dernier.

Une fin rocambolesque. Très énervé dimanche dernier après le match contre Sivasspor (2-2), Younès Belhanda (31 ans) avait vivement critiqué l’état du gazon de la Türk Telekom Arena, antre de Galatasaray: "Même la pelouse de notre camp d’entraînement est en meilleur état! Au lieu d’être obsédés par Twitter et Instagram, ou de vous intéresser aux médias, occupez-vous du terrain."

La réaction du club ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué publié ce mercredi, Galatasaray fait savoir qu’il a "résilié de manière unilatérale" le contrat de l’international marocain, parce que ce dernier a "porté atteinte à la réputation" du club par des "propos relevant de l’insulte".

Un passage tumultueux

Depuis son arrivée à Galatasaray en 2017, le champion de France 2012 avec Montpellier avait déjà fait parler de lui pour autre chose que ses qualités de passeur. En 2018, il était impliqué dans une bagarre générale pendant la rencontre contre Fenerbahce. En 2019, au cours d’un match de Ligue des Champions contre le Real Madrid, il avait été remplacé sous les huées du public, qu’il avait copieusement insulté en retour.

Les insultes de Younes Belhanda en sortant du terrain © RMC SPORT

Le passage de Younès Belhanda à Galatasaray aura donc été assez mouvementé mais également fructueux. En trois saisons et demi, il a remporté deux championnats (2018 et 2019), ainsi qu’une coupe et une Supercoupe de Turquie (2019), le tout en inscrivant 18 buts et délivrant 24 passes décisives.