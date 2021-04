Un alligator s’invite à la séance d’entraînement du FC Toronto

Un alligator a déambulé sur le terrain d'entraînement du FC Toronto en Floride cette semaine, où le club préparait son quart de finale aller en Ligue des champions de la Concacaf.

Scène pour le moins insolite en Floride. Alors que les joueurs du FC Toronto s’entraînaient sous le soleil d’Orlando lundi, quelques heures avant leur quart de finale aller en Ligue des champions Concacaf face aux Mexicains de Cruz Azul, un alligator s’est soudainement invité à la séance du jour. Pris par surprise, les joueurs se sont précipités en direction de l’animal pour l’admirer de plus près, mais pas trop non plus, on ne sait jamais. Plus de peur que de mal, personne n’a été croqué.

L'alligator était "très gros" selon l'entraîneur

Comme on peut le voir sur les photos prises pour immortaliser ce drôle de moment, les joueurs ont capturé l'instant sous tous les angles. L'entraîneur Chris Armas a qualifié l'alligator de "très gros". En raison des restriction imposées par la pandémie, les frontières entre le Canada et les Etats-Unis sont actuellement fermées, obligeant les joueurs de Toronto à évoluer en Floride pour une durée encore indéterminée.