Un arbitre violemment agressé en Seine-et-Marne lors d'un match de district

Un arbitre de district a été violemment pris à partie à la sortie d'un match disctrict dimanche dernier, à Melun. Selon les informations de France Bleu, il a porté plainte.

L’arbitre peut s’estimer heureux d’être sorti indemne et pas trop amoché d’un tel traquenard. Filmée à l’aide d’un smartphone à l’occasion d’une rencontre jouée dimanche dernier, la scène est d’une rare violence, et circule en boucle sur la toile depuis plusieurs heures désormais. On y voit l’arbitre de la rencontre Melun - Bagneaux Nemours (1-4), en deuxième division de district de Seine-et-Marne, être malmené et frappé, insulté par un groupe d’hommes qui le harcèle jusqu’aux vestiaires, et veut clairement sa peau.

"Mettez-lui des tartes"

L’arbitre de la rencontre, qui a porté plainte suite à cette agression violente, ne doit son salut qu’à la présence de quelques dirigeants et joueurs des deux clubs qui l’ont raccompagné jusqu'aux vestiaires. Autrement, qui sait ce qu’il serait advenu? L’arbitre a quand même essuyé des coups de poing de la part de plusieurs individus sur le chemin, tandis qu’un autre - et il n'était pas le seul, encourageait bruyamment les agresseurs, en criant: "Mettez lui des tartes." Selon les informations de France Bleu, c’est l’expulsion d’un joueur de Melun en première période qui a déclenché les représailles.

Toujours selon France Bleu, la colère du joueur s’est d’abord manifestée par des insultes et des menaces, mais elle était circonscrite à la pelouse. Ce n’est qu’après que le joueur de Melun aurait passé appelé ses "amis" pour se venger de l’arbitre en l’agressant physiquement. Le club de Melun se refuse pour l'instant à tout commentaire sur l'agression dictée par l'un de ses joueurs. Le rapport établi par l'arbitre sera discuté en commission de discipline ce jeudi, indique France Bleu.