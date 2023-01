Un documentaire et une série en préparation sur la vie de Rolland Courbis

A 69 ans, Rolland Courbis est toujours un personnage incontournable du foot français. L'ancien coach de l'OM annonce pour RMC Sport une série et un documentaire à venir sur sa carrière.

"Il y a pas mal de trucs amusants à dire..." Personnalité à part du monde du football, riche d’un parcours marqué par mille et unes vies, de son enfance passée dans le 15e arrondissement de Marseille à ses innombrables expériences comme entraîneur, Rolland Courbis a (enfin) décidé de voir sa vie racontée à l’écran. Comme il le confie à RMC Sport, l’ancien coach de Bordeaux et l’OM (69 ans), avait jusqu’à présent refusé tout projet de documentaire.

"Ça m'amuse de pouvoir le faire"

"On me pose des questions depuis des années : ‘pourquoi tu ne fais pas un documentaire ou une série ?’ Je n’en avais pas envie, tout simplement. Mais après avoir bien réfléchi, je pense que je vais le faire. Avec des trucs amusants à dire et certains moins. Mais là ça m’amuse de pouvoir le faire. On peut faire un documentaire et une série, pas l’un ou l’autre", assure "Coach Courbis".

"Quand je pense à ma vie ou ma carrière, c’est vrai qu’il y a des choses que je n'ai pas pu expliquer ou envie d’expliquer. J’ai envie de démontrer que malgré des hauts et des bas, et quelques irrégularités, je pense avoir été traité différemment. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais pour expliquer certaines choses dans ma carrière, ma jeunesse, mon enfance, ma vie privée…", raconte le consultant RMC, jamais avare d’anecdotes.

Justement, aura-t-on droit à de nouvelles révélations ? "C’est ça qui m’a donné envie de raconter point par point, de A à Z sans oublier une lettre. Si ça peut amuser les gens qui se sont posés pas mal de questions… J’ai toujours pris du plaisir à me sentir utile à quelque chose. Si ce documentaire et cette série peuvent faire passer un bon moment aux passionnés de football, j’en serais le plus heureux."