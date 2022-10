Un gardien anglais exclu d'un match de coupe... pour avoir uriné durant un match

Connor Maseko, joueur de Blackfield & Langley en 9e division anglaise, a écopé d'un carton rouge pour avoir quitté la pelouse et uriné dans les buissons lors d'un match du premier tour de FA Cup contre Shepton Mallet. Il a raconté cette mésaventure à The Athletic.

Un gardien de neuvième divison anglaise a été exclu d'un match de premier tour de FA Cup début septembre entre Blackfield & Langley et Shepton Mallet. Mais pas pour une faute dans sa surface ou un mauvais geste... Non, Connor Maseko a écopé d'un carton rouge pour avoir quitté le rectangle vert, le temps d'aller satisfaire un besoin pressant.

"J'ai oublié d'y aller à la mi-temps"

Le score était alors de 0-0 à l'approche du dernier quart d'heure, lorsque le gardien de Blackfield & Langley ne pouvait plus retenir son envie d'aller aux toilettes et qu'il a couru dans une zone boisée à 20 mètres derrière le but afin de se libérer. "J'ai eu besoin d'aller aux toilettes pendant presque tout le match, raconte-t-il à The Athletic. J'ai oublié d'y aller à la mi-temps parce que j'étais tellement impliqué dans la discussion de l'équipe et je ne voulais pas m'écarter."

"Quand le ballon est sorti du terrain pour se nicher juste à côté de buissons sur un six-mètres, j'ai pensé : 'C'est l'occasion parfaite'. Je me suis dit que dans le pire des cas, j'allais peut-être recevoir un carton jaune pour avoir perdu du temps, s'explique aujourd'hui le portier sanctionné. Le carton rouge n'était même pas dans un coin de ma tête - je ne pensais pas que c'était une possibilité."

Un carton rouge incompréhensible

Le gardien de but n'a pas prévenu ses coéquipiers de ce qu'il allait faire et il aurait pu s'en sortir impunément sans l'intervention des joueurs de Shepton Mallet. Alors que le capitaine de Blackfield & Langley, Jake Younie, a vu ce qui se passait et a dit à Maseko de se dépêcher, leurs adversaires ont alerté l'arbitre Benjamin Duffill et ses assistants.

"L'arbitre a commencé à se diriger vers moi et j'ai cru que j'allais recevoir un carton jaune, que j'aurais accepté sans broncher, raconte Maseko. Puis il a fouillé dans sa poche arrière, a sorti le carton rouge et j'ai dit : 'Vous êtes sérieux ?' J'étais complètement confus. J'ai pensé : 'Ce n'est pas possible qu'il m'ait expulsé.' Il m'a dit que c'était parce qu'il y avait peut-être des enfants autour, mais il n'y en avait pas."

"J'ai aussi été gardien de but et je l'ai déjà fait sur le terrain !"

Dans les colonnes du média britannique, son entraîneur raconte ne même pas avoir vu faire son portier et s'en être aperçu uniquement lorsque ses joueurs se sont agacés du carton rouge. Mais il se veut compréhensif du geste de Connor Maseko: "J'ai aussi été gardien de but et je l'ai déjà fait sur le terrain ! Le ballon était parti en corner à l'autre bout du terrain, alors j'ai fait semblant d'étirer mon ischio-jambier et je suis parti. Je n'ai pas honte de le faire. J'ai eu l'idée en voyant quelqu'un d'autre le faire !"

Pas vraiment d'accord avec le carton rouge adressé à son joueur, il s'interroge d'une "règle officielle" statuant d'une expulsion pour un tel geste. Sur le rapport, l'arbitre écrit que Maseko a eu un "comportement inapproprié et offensif". "Après le match, l'arbitre a dit à mon capitaine (Younie) que j'aurais été autorisé si je lui avais demandé avant, tempère le gardien auprès de The Athletic. Je ne pense pas vraiment que l'arbitre savait pourquoi il m'expulsait car il a donné deux raisons complètement différentes."

Ayant obtenu un match nul 0-0 malgré l'expulsion de Maseko, Blackfield & Langley a obtenu de rejouer la partie quatre jours plus tard, dans le stade de Shepton Mallet cette fois-ci. Pour l'occasion, le club adverse a loué des toilettes portables qu'ils ont placées directement derrière son but. Une rencontre finalement perdue 3-2 par l'équipe du portier de 19 ans.