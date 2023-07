Victime d'une hémorragie cérébrale, Van der Sar est sorti des soins intensifs

L'ancien gardien de l'Ajax Amsterdam Edwin van der Sar, victime d'une hémorragie cérébrale il y a près de deux semaines, est sorti des soins intensifs et espère rentrer chez lui la semaine prochaine, a-t-il annoncé.

Une très bonne nouvelle pour Edwin van der Sar. Âgé de 52 ans, l'ex-joueur de l'Ajax et de Manchester United était en vacances sur une île en Croatie lorsqu'il a été victime d'une hémorragie cérébrale, le 7 juillet dernier. "Je suis heureux d'annoncer que je ne me trouve plus dans l'unité de soins intensifs", a-t-il déclaré ce mardi soir sur son compte Twitter.

"J'espère rentrer chez moi la semaine prochaine"

Il a également publié une photo de lui, allongé sur son lit d'hôpital, tenant le bras de sa femme Annemarie, les deux affichant un sourire. "Je suis toutefois encore à l'hôpital. J'espère rentrer chez moi la semaine prochaine et franchir la prochaine étape de mon rétablissement !", a-t-il ajouté.

Edwin van der Sar a quitté en mai son poste de directeur général de l'Ajax Amsterdam qu'il occupait depuis 2016 après la pire saison du club amstellodamois depuis 14 années, conclue par une troisième place dans le championnat néerlandais derrière le Feyenoord Rotterdam et le PSV Eindhoven.



Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de tous les temps, Van der Sar a joué pour l'Ajax entre 1990 et 1999, remportant la Ligue des champions en 1995. Il a ensuite gagné une nouvelle fois la C1 en 2008 avec Manchester United après des passages à la Juventus Turin et à Fulham.