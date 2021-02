Coronavirus: l'UEFA annule la Youth League à quelques jours de son lancement

Face à la pandémie de coronavirus et aux différentes mesures sanitaires perturbant les déplacements entre pays, l'UEFA a annoncé ce mercredi l'annulation de la Youth League 2020-2021. Le PSG, l'OM, Rennes et Angers devaient y participer.

Elle avait retardé son lancement, et même imaginé un nouveau format pour permettre un tournoi raccourci. Et pourtant, l'UEFA a annoncé ce mercredi, via un communiqué, l'annulation de la Youth League 2020-2021, sa Ligue des champions des U19, à laquelle devaient notamment participer le PSG, l'OM, Rennes et Angers.

"Le comité exécutif de l'UEFA a décidé aujourd'hui d'annuler l'édition 2020-2021 de l'UEFA Youth League en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses effets sur l'organisation des compétitions, explique l'instance. Le comité avait initialement décidé l'année dernière de modifier le format du tournoi et de décaler son lancement, mais les différentes mesures imposées par les autorités sanitaires à travers l'Europe n'ont cessé d'évoluer depuis. Les restrictions de déplacement affectant les clubs participants créent des difficultés majeures pour l'organisation de leurs matchs, et deux clubs se sont déjà retirés de la compétition."

"La santé et la sécurité des jeunes joueurs doivent être prioritaires"

Alors qu'un premier 32e de finale entre Bâle et Odense devait se jouer le 24 février, avant le reste des matchs la première semaine de mars, l'UEFA a vu la vague de problèmes logistiques se présenter. Et a opté pour une décision forte.

"Le comité exécutif de l'UEFA a souligné qu'il n'y a aucune possibilité de reporter davantage le début de la compétition, et que la santé et la sécurité des jeunes joueurs doivent être prioritaires, poursuit l'instance. Malheureusement, les conditions pour relancer cette compétition internationale de jeunes ne sont pas réunies dans les circonstances actuelles. La commission des compétitions de l'UEFA et l'Association européenne des clubs (ECA) ont été consultées et ont soutenu l'idée d'annuler exceptionnellement l'UEFA Youth League cette saison."

Les jeunes du Real Madrid avaient remporté l'édition 2019-2020 de la compétition, en battant le Benfica en août dernier lors de la finale. Meilleur club français, l'OL s'était fait sortir en quart de finale par Salzbourg.