Golf: Tiger Woods de retour sur un practice huit mois après son très grave accident

Tiger Woods a été photographié à l'entraînement avec son fils Charlie, en marge d'une compétition junior de golf, le week-end dernier, huit mois après avoir réchappé à un terrible accident de voiture qui aurait pu le coûter la vie.

Victime d’un très grave accident de voiture cette année, en février dernier, Tiger Woods est apparu club en main sur un practice pour la première fois depuis le début de sa très longue convalescence. Il n’en fallait pas davantage pour affoler la toile, et relancer la rumeur d’un très hypothétique retour de la star américaine, dont chaque sortie est scrutée tant les apparitions du golfeur sont rares. Mais Tiger Woods n’était pas présent en Floride pour jouer. Il s’est rendu sur place afin d'observer son fils Charlie en compétition.

Tiger Woods revient de loin

La photo sur laquelle il apparaît avec un bas de contention à la jambe droite semble suggérer que le processus de rééducation suit son cours. La dernière fois où il avait été photographié à son insu, en compagnie de son épouse, alors que le couple arrivait à l'aéroport de Los Angeles, Tiger Woods s'appuyait encore sur des béquilles pour se déplacer. La photo est-elle trompeuse, le golfeur pouvant trouver appui sur le club de golf pour se stabiliser ? Possible. Sauf qu'une autre photo le montre se tenir debout, sans le moindre artifice. Tout porte à croire, donc, que le golfeur star est en capacité de se déplacer plus facilement qu'auparavant.

Tiger Woods revient de loin après une opération pour de multiples fractures ouvertes à la jambe droite qui avaient nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville. Après trois semaines d’hospitalisation, Tiger Woods était rentré chez lui en Floride afin d'entamer sa convalescence. Début avril, la police avait établi que le golfeur conduisait à une "vitesse dangereuse", près du double de la limite autorisée, lors de son accident. Le véhicule de la star du golf était sorti de la route avant d'effectuer plusieurs tonneaux à Ranchos Palos Verdes, près de Los Angeles, et Tiger Woods, 45 ans, avait eu la jambe droite brisée.