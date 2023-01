Handball: "On a tous été sous le choc", confie Karabatic après l'affaire Bruno Martini

L'équipe de France a décroché sa qualification pour les demi-finales des championnats du monde de handball en dominant l'Allemagne (35-28). Mais l'actualité du jour a été occupée par l'affaire Bruno Martini, condamné pour corruption de mineur et enregistrement d’images pédopornographiques. Nikola Karabatic a confié son état de choc après ces révélations.

Après la victoire de l’équipe de France face à l’Allemagne (35-28) en quart de finale des championnats du monde de handball ce mercredi, Nikola Karabatic a reconnu l'émotion qui a touché les Bleus à l’annonce de l’affaire Bruno Martini. L’ancien gardien français a été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineur et enregistrement d’images pédopornographiques: "Je pense qu’on a tous été sous le choc quand on a entendu cette info ce matin. Après, on est dans notre compétition et on se concentre sur nous et sur notre championnat du monde mais c’est vrai que ça n’était pas évident."

Les Bleus face à la Suède en demies

D’abord interpellé et placé en garde à vue lundi avant d’être déféré au tribunal de Paris mardi soir, puis d’être laissé libre en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sur le mode du "plaider coupable", Bruno Martini a donc été condamné condamné ce mercredi à un an de prison avec sursis et 2.500 euros d'amende pour corruption de mineur et enregistrement d'images pédopornographiques. Cette sanction a été homologuée en début d'après-midi par un juge du tribunal judiciaire de Paris après la CRPC. Elle comprend également cinq ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs.

"M. Martini reconnaît les faits, il les assume et les regrette. Sans vouloir minimiser les faits qui sont bien évidemment répréhensibles et d’ailleurs M. Martini a été condamné, je voudrais simplement souligner le fait que M. Martini n’est pas un monstre, ce n’est pas un pédocriminel, ce n’est pas ce genre d’individu. J’en veux pour preuve le fait qu’il ait fait l’objet d’une CRPC", a réagi son avocat Me Elie Dottelonde auprès de RMC Sport.

Côté terrain, l'équipe de France de handball affrontera la Suède, vendredi (21h), pour décrocher une place en finale des championnats du monde disputés en Pologne.