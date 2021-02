Hand: Hansen va quitter le PSG en 2022

C'est officiel, l'aventure entre le PSG handball et sa star danoise, Mikkel Hansen va prendre fin. Arrivé en 2012 dans le club de la capitale, le Danois retrouvera son pays natal en 2022. Hansen a signé un contrat de trois ans avec le club d'Aalborg, quintuple champion du Danemark.

Alors que son contrat avec PSG handball prend fin en 2022, Mikkel Hansen va bientôt retrouver son pays natal, le Danemark. Ce jeudi, la star mondiale danoise a officialisé la signature d’un contrat de trois ans avec le club danois d’Aalborg à partir de l'été 2022. Depuis son arrivée dans le club parisien en 2012 en provenance de Copenhague, Mikkel Hansen est devenu l’unes des plus grandes star du handball danois. À l’âge de 33 ans, le joueur s’apprête donc à revenir chez lui, pour potentiellement y terminer sa carrière.

Sept fois champion de France, trois Coupes de la Ligue et trois trophées des Champions, il manque seulement le titre de champion d’Europe au palmarès de Mikkel Hansen qui a été désigné handballeur de à deux reprises en 2015 et 2018. Avec la sélection danoise, le joueur détient aussi un palmares XXL: champion olympique à Rio en 2016 et double champion du monde en 2019 et 2021. Après plus de dix années passées à l’étranger, le Danois pourrait alors bénéficier du régime fiscal allégé selon les lois en vigueur, lors de son retour au pays.

Hansen a de "grandes ambitions" avec Aalborg

"Mikkel est l’un des meilleurs joueurs au monde, et ce depuis de nombreuses années. C’est une très grande nouvelle pour le club et j’ai vraiment hâte de le voir à l’œuvre" a déclaré, Jan Larsen, parton du club danois actuellement deuxième du championnat.

Mikkel Hansen a déclaré dans un communiqué avoir "hâte de revenir joueur au handball au Danemark. Aalborg Handball est un club très excitant qui a obtenu d'excellents résultats sur la scène internationale", a-t-il reconnu à propos du club quintuple champion du Danemark. "J'ai toujours de grandes ambitions et je crois que je peux aider le club à franchir une nouvelle étape dans l'échelle européenne" a conclu Hansen.