Euro handball: désillusion pour les Bleus, privés de finale sur le fil par la Suède

L’équipe de France a été battue d’un but par la Suède 34-33 en demi-finale de l’Euro hanbdall, vendredi à Budapest. Les champions olympiques retrouveront le Danemark dimanche pour la "petite finale" (16h).

Cette fois, il n’y a pas eu de renversement et encore moins de miracle. Mais beaucoup de regret… Si l’équipe de France avait su renverser le Danemark mercredi, l’obstacle suédois était trop haut. Revenus dans le coup dans les dernières secondes, les champions olympiques ont été battus d’un but par la Suède 34-33 en demi-finale de l’Euro vendredi à Budapest. Ils sont privés de finale et ne glaneront une 4eme couronne européenne. Le trophée reviendra aux Scandinaves ou à l’Espagne, vainqueur du Danemark, un peu plus tôt, et en route pour un 3eme sacre de rang.

Quatre jours après un match épique, les partenaires de Nikola Karabatic retrouveront les Danois dimanche pour la petite finale (coup d’envoi à 16h). "La déception est immense mais dans deux jours il y a un match pour une médaille, a confié à chaud le sélectionneur Guillaume Gille sur RMC. Il va falloir surpasser ce moment douloureux."

Gille: "On a été défaillants dans le duel"

Si les Tricolores tombent de haut ce vendredi, c’est avant tout parce qu’ils ont été trop fébriles en défense à l’image des deux gardiens de but. Avec respectivement trois et un arrêts, Vincent Gérard et Wesley Pardin n’ont pas été à la hauteur d’une demi-finale d’un Euro. En face, Andreas Palicka, futur portier du PSG, a stoppé 12 tirs sur 37 tandis que Jim Gottfridson faisait trembler neuf fois les filets en attaque. "Il a fait ce qu’il a voulu, il s’est trimbalé, soupirait à chaud Vincent Gérard sur beIN Sports. C’est frustrant parce qu’on avait bien démarré. On s’est un peu désuni. A chaud, je ne peux que regretter qu’on n'ait pas trouvé la solution face à Gottfridson."

Pour ne rien arranger, Valentin Porte a écopé d’un carton rouge en fin de rencontre (57e) à cause d’une manchette. Le capitaine des Bleus s’est excusé auprès de ses joueurs après la rencontre. "On a raté beaucoup de chose ce soir, on a été défaillants dans le duel, on en a trop perdus", regrette le sélectionneur Guillaume Gille qui va devoir remobiliser ses troupes sous peine de repartir de Hongrie sans rien autour du cou.