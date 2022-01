Euro handball: pas de médaille pour les Bleus, qui finissent par céder contre le Danemark

Après avoir arraché la prolongation, les Bleus se sont inclinés contre le Danemark lors de la petite finale de l’Euro de handball (35-32). Cinq mois après leur médaille d’or olympique, ils terminent la compétition bredouille.

Il aura fallu attendre la prolongation pour départager la France et le Danemark dimanche, lors de la petite finale de l’Euro (35-32). Et au bout de 70 minutes de jeu, ce sont les Danois qui se sont finalement imposés. Les Scandinaves terminent l’Euro hongrois avec la médaille de bronze et les Bleus, cinq mois après leur titre olympique, finissent au pied du podium.

Les Tricolores, qui ont longtemps fait la course en tête, se sont fait reprendre en fin de match. Un air de déjà vu après la catastrophe de la demi-finale perdue contre la Suède (34-33). Mais avec un but de Dika Mem, décisif en fin de temps réglemantaire, suivi d’une grosse défense dans les dernières secondes, les Bleus ont réussi à arracher les prolongations (29-29).

Mais les Français ont très mal débuté la prolongation. Aymeric Minne a vu son tir arrêté par Niklas Landin et celui de Dika Mem a rebondi sur la barre transversale. De quoi être rapidement mené de trois buts (32-29). L’attaque tricolore, qui s’est longtemps appuyé sur Kentin Mahé, enfin revenu du Covid, et Nicolas Tournat, n’a plus trouvé la solution. Et pendant ce temps-là, Jacob Holm a continué de faire souffrir la défense française.

