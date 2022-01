Euro handballl: les Bleus atomisent l'Ukraine et font un grand pas vers la qualif'

Supérieure à la Croatie en début de tournoi, l'équipe de France de handball a enchaîné contre l'Ukraine avec une deuxième victoire (36-23) en autant de matchs disputés à l'Euro de handball. Le tour principal n'est plus très loin.

L’équipe de France a fait un grand pas vers la qualification pour le tour principal de l’Euro de handball. Les handballeurs français champions olympiques n’ont fait qu’une bouchée (36-23) de la modeste équipe d’Ukraine à Szeged, en Hongrie. Contre une équipe dont l’ossature s’appuie sur le Motor Zaporojie, fidèle de la Ligue des champions ces neuf dernières saisons, la France n’est pas tombée dans la facilité, avec un bloc central hermétique en défense et une base arrière très inspirée en attaque.

En l’absence de Nikola Karabatic, laissé en tribunes, Thibaud Briet (3 buts), à peine entré pour son premier match en compétition internationale, a fait mouche d’entrée à neuf mètres pour inscrire son tout premier but en équipe de France. Un tir croisé qui a porté la France à +4 (8-4) dans un premier acte bien maîtrisé. Hormis quelques passages à vide, dont une série d’échecs face au gardien pour l'ailier Hugo Descat (4/8), les Bleus ont maîtrisé les débats, affichant un sérieux qui ne s’est jamais démenti.

Un Minne séduisant

Avec une équipe très remaniée pour reposer les cadres les plus utilisés, l’équipe de France a répondu présent dans tous les secteurs de jeu. A la fois en termes de contenu et d’efficacité, à l'image du demi-centre Aymeric Minne (4 buts), très séduisant, preuve du vivier sur lequel peut se reposer cette équipe. Et qui lui offre de séduisantes perspectives pour la suite de la compétition.

Elle a aussi bénéficié de l’exclusion du meilleur joueur ukrainien, Dmytro Horiha (7 buts), expulsé en seconde période pour une faute commise sur Briet. L’équipe de France serait qualifiée pour le tour principal dès samedi si dans la soirée la Serbie venait à faire chuter la Croatie, avant même le dernier match du groupe C. Dans ce cas de figure, le match face à la Serbie serait capital pour entamer le tour principal avec un maximum de points. Mais quel que soit le résultat dans l'autre match du groupe C, la France est d'ores et déjà quasiment qualifiée pour la suite de la compétition.