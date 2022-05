Hand: Dika Mem prolonge au FC Barcelone jusqu'en 2027

Arrivé à Barcelone en 2016, le handballeur français Dika Mem a prolongé son contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2027. Il a remporté 33 titres avec les Catalans.

Le handballeur français Dika Mem (24 ans), champion olympique avec l'équipe de France en 2021 à Tokyo, a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison 2026/27, a annoncé le club espagnol dans un communiqué lundi. "C'est une fierté. Je suis très heureux de prolonger avec le club. C'est ce que je voulais depuis le début, depuis le premier jour. Je me sens bien ici, presque comme à la maison", a expliqué Dika Mem, cité dans le communiqué des champions d'Europe en titre.

Vainqueur de la Ligue des champions l'an dernier

L'arrière gauche de l'équipe de France est arrivé à l'âge de 19 ans en 2016 du côté de la Catalogne, et y a remporté sa première Ligue des champions l'an passé, alors qu'il a remporté tous les titres de champion d'Espagne depuis son arrivée, de même que toutes les Coupes d'Espagne.



"Je suis ici depuis un moment. J'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne, et je veux continuer à grandir. J'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire de ce club, marquer ce sport et aussi laisser une empreinte sur le Barça", a ajouté Mem.



Favori à sa propre succession en Ligue des champions, le Barça a fait un pas vers une qualification pour le Final 4 en s'imposant à Flensbourg dans le nord de l'Allemagne de quatre buts (33-29) en quart de finale aller de la C1 et devra confirmer à domicile jeudi lors du match retour.