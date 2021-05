Hand: les joueurs d’Ivry dénoncent le calendrier infernal

Les joueurs de l'US Ivry ont signé une lettre ouverte à la Ligue nationale de handball (LNH), dans laquelle ils dénoncent l'accumulation des matchs imposée à un effectif décimé.

Les joueurs de l’US Ivry Handball, avant-derniers de Lidl Starligue, ont écrit leur colère et leur indignation dans un message adressé à la Ligue nationale de handball (LNH). Face au calendrier étouffant qui leur est proposé depuis le début de l’année, les joueurs ont souhaité témoigner de leur "extrême colère face à l’injustice que nous subissons": "Un match tous les 3 jours, la moitié du championnat en six semaines. Est-ce raisonnable et sérieux ? Nous ne le croyons pas." Telle est la cadence infernale décrite par les joueurs de la région parisienne, dont le désarroi est désormais total.

Ivry lutte pour son maintien dans l'élite

"Le jeudi 26 mai dernier, lors du match nous opposant à Dunkerque (20-33), 7 joueurs professionnels manquaient à l'appel, 7 joueurs blessés très sérieusement. Notre équipe doit jouer encore 4 matchs avec cet effectif décimé. Comment pouvons-nous être compétitifs ?", s’interrogent les joueurs dans une lettre ouverte qu'ils ont eux-mêmes relayé. "Allez-vous nous reprocher d'avoir contracté le Covid, dans une région et dans un département particulièrement touchés ? Nous tenons à rappeler qu'il n'a jamais été question (en début de saison) d'imposer un tel rythme à notre équipe", s’agacent-ils encore.

Les joueurs de l’US Ivry réclament "une prise de conscience collective de cette situation impossible". "Nous joueurs, souhaitions évidemment jouer, et aurions voulu que tous ces matches aient lieu, mais pas au détriment de la santé des acteurs principaux des matchs: les joueurs, et pas au détriment de l’équité sportive." Quinzièmes de Lidl Starligue, les joueurs d'Ivry luttent pour ne pas descendre. Avec seulement 14 points, ils comptent déjà trois longueurs de retard sur Cesson-Rennes et Istres (mais un match en moins) avant d'aborder trois rencontres décisives contre Nîmes samedi, Chambéry mercredi et Toulouse vendredi.