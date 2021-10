Handball: enquête ouverte contre le président de Nantes, accusé d’insultes homophobes

Une enquête de la commission de discipline de la Ligue nationale de handball a été ouverte, a annoncé la Fédération française de handball, concernant les insultes homophobes que le président du HBC Nantes aurait proférées à l’encontre du corps arbitral vendredi dernier.

Le président du "H" Gaël Pelletier est dans la tourmente. Et ses ennuis ne font peut-être que commencer. Le président du HBC Nantes est accusé par le corps arbitral et leurs rapports "clairs et circonstanciés" d’avoir tenu des propos injurieux mais également homophobes envers les arbitres de la rencontre perdue par les Nantais face à Limoges, en Starligue, vendredi dernier. La Fédération française de handball (FFHand) a prévenu par voie de communiqué qu’elle avait sollicité la Ligue nationale de handball (LNH) pour l’ouverture d’une enquête de de sa commission de discipline.

La Fédération française "s’indigne" des propos tenus par le président du HBC Nantes - lequel a reconnu des injures mais pas à caractère homophobe -, d’autant plus qu’elle précise que "ces propos ont été suivis de menaces physiques et de la volonté d’en découdre". "Compte tenu de la gravité des faits mettant en cause ce dirigeant, la FFHandball restera attentive à d’éventuelles mesures conservatoires qui pourraient être prononcées à l’encontre du président du club du HBC Nantes visant à le suspendre de toutes fonctions dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire en application des dispositions de l’article 5133 du même règlement disciplinaire", menace la Fédération.

La Fédération veut se porter partie civile

Le président du HBC Nantes s’est défendu dimanche à l’occasion d’une conférence de presse exceptionnelle, niant formellement avoir tenu des propos homophobes. "Certes, j’ai pu avoir des propos insultants, a-t-il expliqué. Effectivement, il y a eu des noms d’oiseaux, que je regrette. Je suis prêt à assumer ces propos, mais en aucun cas des propos homophobes que je n’ai pas eus. (...) Ce ne sont pas mes valeurs, celles que je défends au quotidien. Je réfute les propos homophobes qui me sont prêtés. Ces propos ont un caractère diffamatoire."

Le président nantais a précisé qu’il avait souhaité échanger avec les arbitres à deux reprises lors du match HBC Nantes-Limoges Handball (à la mi-temps ainsi qu’au coup de sifflet final), afin de leur signaler qu’ils n’étaient, selon lui, pas au niveau de cette rencontre. Selon lui, les échanges ont été rendus impossibles par l’intervention des agents de sécurité. La commission nationale de l’arbitrage se réserve le droit de porter plainte au pénal, et si tel est le cas, elle pourra compter sur le soutien de la Fédération française de handball, qui affirme vouloir se porter civile, déterminée à ne pas laisser passer ce grave incident, s’il est avéré.