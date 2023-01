Mondial de hand: le coup de gueule de Guillaume Gille sur le protocole Covid

A moins d’une semaine de l’entrée en lice de l’équipe de France au Mondial de hand mercredi prochain contre la Pologne, l'un des pays hôtes, le sélectionneur des Bleus Guillaume Gille peste contre le protocole mis en place par la Fédération internationale (IHF) durant la compétition.

Un coup de gueule pour commencer… Alors que Mondial de hand débutera le 11 janvier, Guillaume Gille ne comprend pas pourquoi la Fédération internationale (IHF) maintient son protocole Covid avec l’obligation de présenter un test négatif et un isolement de cinq jours en cas de test positif durant le tournoi. "C'est incompréhensible d’être le seul sport à se démarquer par rapport aux autres dans une vie où on est sorti des protocoles et des restrictions, soupire le sélectionneur des Bleus à moins d’une semaine du premier match face à l'un des deux pays hôtes, la Pologne. Nous, on nous oblige à passer par une porte d’entrée, à montrer un test-négatif pour pouvoir débuter cette campagne mondiale. On sait qu’on n’est pas dans une bulle, ni en protocole Covid. La preuve, vous (les journalistes) êtes face à moi et personne ne porte de masque…"

"Des cas positifs qui vont nous emmerder la vie au quotidien"

Et de poursuivre : "En ne mettant comme seul et unique critère le fait d’être négatif à un test-PCR, on aura à déployer -et pas que chez nous- des cas positifs qui vont entacher la compétition et nous emmerder la vie au quotidien. Le bon sens serait de faire de la médecine. Les gens qui sont malades ou qui ont des symptômes, on ne les fait pas s'entraîner ou jouer. Et on continue d’avancer."

"Au Qatar, je n’ai pas entendu une seule fois les mots "Covid" ou "test-PCR""

Guillaume Gille regrette que l’IHF n’ait "pas entendu l’appel général à infléchir le protocole." "On veut laver plus blanc que blanc et je ne vois pas la raison", poursuit-il avant d’établir une comparaison avec le foot et la Coupe du monde au Qatar : "Pendant ce mois et demi où on n’a parlé que de foot, je n’ai pas entendu une seule fois les mots "Covid" ou "test-PCR"" Et d’ironiser sur les joueurs tombés malades : "C’est le fameux virus de la clim, qui nécessite un isolement drastique."