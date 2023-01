Mondial de handball: la France privée de son capitaine et de son vice-capitaine face à la Pologne

L'équipe de France masculine de handball débute son Mondial 2023 ce mercredi (21h) face à la Pologne. Pour l'occasion, les Bleus joueront sans Nikola Karabatic ni Valentin Porte.

Deux absences de poids pour les Bleus. La France devra faire sans son capitaine Luka Karabatic, victime d'un lumbago, et sans Valentin Porte, ménagé, pour le match d'ouverture du Mondial 2023 contre la Pologne ce mercredi (21h).

Le staff n'est pas très inquiet

Si Porte avait déjà manqué le dernier match de préparation en France samedi contre l'Egypte, le forfait de Luka Karabatic est un coup dur. Déjà absent de l'Euro 2022, le capitaine et tour de contrôle en défense, devra encore patienter avant de retrouver la compétition internationale.

Le staff n’est cependant pas très inquiet pour la santé des deux joueurs. En l'absence du cadet des Karabatic, Nicolas Tournat et Ludovic Fabregas se partageront le poste de pivot. Concernant Porte, l'impact sera moins important. Yanis Lenne sera sollicité à l'aile comme Melvyn Richardson polyvalent à l'aile et à l'arrière et performant en préparation.