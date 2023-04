Aviron: sur la route de Paris 2024, Androdias et Bové en patrons aux championnats de France

C’était déjà le moment d’affirmer ses ambitions olympiques pour le gratin de l’aviron tricolore ce week-end, lors du traditionnel rendez-vous dans le Gers pour les championnats de France bateaux courts. La hiérarchie se précise et les médaillés olympiques de Tokyo ne se sont pas manqués. Le duo Androdias-Boucheron, adversaires ce week-end, a répondu présent. Tout comme Claire Bové, ou Emma Lunatti.

Après un début de week-end perturbé par la météo, les championnats de France bateaux courts ont pu se terminer sous le soleil sur le lac de l’Uby, grande place de l’aviron national à Cazaubon dans le Gers. L’occasion de prouver pour certains leurs états de forme en vue de la suite de la saison internationale. D’autant que ces championnats de France peuvent servir à affiner la liste des tricolores qui participeront aux Mondiaux de Belgrade, début septembre, premier et plus important rendez-vous des qualifications olympiques pour Paris 2024.

En skiff, la finale faisait saliver : le jeune Victor Marcelot, champion d’Europe juniors en 2020, avait surpris son monde en dépassant sur les demi-finales Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, alignés individuellement ce week-end. Mais les champions olympiques et du monde du deux de couple, déjà certains de repartir en deux de couple cette année, ne se sont pas relâchés pour autant et ont fait respecter la hiérarchie sur la finale en s’adjugeant les deux premières places. Androdias devance Boucheron pour conserver son titre, son septième dans cette catégorie individuelle. "En finale, il n’y a plus de palmarès ni de chrono de référence mais 6 compétiteurs et c’était un beau combat. Je suis sincèrement très content du comportement des jeunes ce week-end. Ils ne nous regardent plus ramer en finale l’un contre l’autre, mais ils viennent nous chercher en étant très offensifs. Mais on va résister encore un peu…", glisse Matthieu Androdias en souriant après ce succès, alors que Yoann Lamiral, 22 ans, est venu décrocher le bronze derrière les deux Lyonnais, et Victor Marcelot termine 4e.

Bové devant Tarantola, Daviet démarre fort

Chez les femmes, Emma Lunatti, impériale tout le week-end après avoir déjà survolé l’édition 2022, s’impose au terme d’une finale effectuée largement en tête (7:27’71). "Ce n’était pas un hiver facile, mais c’est mon record personnel donc je suis contente de mes parcours", avouait après ce succès la Grenobloise de 24 ans. Margaux Bailleul prend l’argent, tandis qu’Hélène Lefebvre, de retour cette saison dans le collectif tricolore après avoir fait l’impasse l’an dernier sur la saison internationale, a réussi une belle remontée pour compléter le podium, au coude-à-coude sur la ligne avec Jeanne Roche.

En skiff poids léger, les vices-championnes olympiques du deux de couple montent toutes les deux sur le podium. Claire Bové prend l’or et Laura Tarantola occupe la 3e marche. Aurélie Morizot s’intercale entre les deux argentées de Tokyo. Chez les hommes, Hugo Beurey était privé ce week-end de la concurrence de son partenaire du double poids léger Ferdinand Ludwig. Mais le Nancéien a confirmé son statut de favori pour conserver son titre de champion de France, devant Baptiste Savaete.

La curiosité était aussi grande en deux de pointe sans barreur masculin. L’alliage entre l’expérimenté Benoît Brunet et le jeune Téo Rayet a survolé tout le week-end. Impression confirmée en finale. Au centre du bassin, ils comptaient une longueur d’avance à mi-course et l’écart s’est encore creusé ensuite pour s’imposer de près de 4 secondes. "Il y avait au départ des bateaux avec de l’expérience, mais nous avions envie de faire une course de patrons, et c’est ce qu’on a fait. Quand on a voulu, on est partis, on est restés devant et on s’est fait kiffer", savourait Téo Rayet. Derrière, les frères Valentin et Théophile Onfroy faisaient leur retour sur leur embarcation de prédilection. Mais les vice-champions d’Europe et médaillés mondiaux de bronze 2018 ont été devancés par l’autre fratrie des Turlan, qui arrache l’argent. Côté femmes, les championnes de France du "deux-sans" sont Agathe Oudet et Emma Cornelis.

En para-aviron, Benjamin Daviet a fait une entrée tonitruante. Porte-drapeau de l’équipe de France aux Jeux paralympiques d’hiver à Pékin l’an dernier, quintuple champion paralympique en ski de fond et biathlon, le Haut-Savoyard ambitionne de s’inviter à Paris 2024 après avoir commencé l’aviron il y a un an comme complément d’entraînement. Aligné en skiff catégorie PR2 (bras et tronc), Daviet devient vice-champion de France de la catégorie, derrière Stéphane Tardieu.