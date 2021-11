Basket: après la petite déception de Tokyo, De Colo a l'or pour "objectif" à Paris 2024

Pendant les Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, l’Equipe de France de basket a fait très bonne impression mais ont dû se contenter de l'argent, après leur défaite en finale contre les Etats-Unis. Dans un entretien accordé à l’AFP, Nando de Colo donne déjà rendez-vous à Paris en 2024.

L’Equipe de France de basket aura été une des belles attractions des Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier. Premiers de leur groupe devant les Etats-Unis, les Français s'étaient hissés jusqu’en finale... face aux Américains, après avoir difficilement triomphé de la Slovénie (90-89) dans les derniers instants de la rencontre.

Dans une interview pour l’AFP, l’ailier Nando de Colo est revenu sur la finale perdue face aux USA (87-82), synonyme de médaille d'argent: "Un goût d’inachevé, oui bien sûr, car on avait des objectifs très clairs dès le début, même si apparemment au niveau des sondages de certains journalistes, on ne nous voyait pas aller jusque-là."

Le joueur de Fenerbahçe a profité de l’occasion pour affirmer les ambitions dorées des Bleus pour les Jeux olympiques 2024 à Paris: "On est une équipe qui se connaît et qui veut aller jusqu’en 2024 pour aller chercher la médaille d’or, c’est évidemment l’objectif." Tout en affirmant que lui et ses coéquipiers devront se donner les moyens afin de ne plus échouer aux portes du succès final, comme l’été dernier: "Après, se donner des objectifs et se donner les moyens de les atteindre, ce sont deux choses différentes, donc on verra quand les JO de Paris viendront. En attendant, il y a encore beaucoup à faire."

"L’âge c’est juste un chiffre"

Malgré ses 34 ans, Nando de Colo n’en reste pas moins déterminé à enchaîner les rencontres. Actuellement au Fener en Turquie, le Français a été interrogé sur son état de forme: "Je pense qu’au final l’âge c’est juste un chiffre. Evidemment, il y a plus d’efforts à faire quand on prend de l’âge, physiquement il faut faire attention à tous les petits pépins."

L’ailier a tout de même admis que le calendrier pouvait avoir une incidence sur ses performances: "Dès qu’il y a des coupures (dans le calendrier), c’est un peu plus compliqué de revenir dans le rythme, mais je ne me prends pas trop la tête sur mon âge." Le sélectionneur Vincent Collet est prévenu, il devrait pouvoir compter sur un Nando de Colo motivé pour le prochain rendez-vous olympique.