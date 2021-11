Basket: De Colo un peu plus dans l’histoire des coupes d'Europe

Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs européens, Nando de Colo continue d'inscrire son nom dans l’histoire du basket, lui qui est devenu le troisième meilleur marqueur de l’histoire des coupes d’Europe après une nouvelle performance majuscule en Euroleague jeudi lors du succès de Fenerbahce contre le CSKA Moscou (91-82).

4.475. Nando de Colo totalise désormais 4.475 points inscrits en coupes d’Europe. Un total qu'il a atteint grâce à sa dernière performance, réalisée ce jeudi soir en Euroleague. Le Fenerbahce et lui se déplaçaient sur le parquet du CSKA Moscou, son ancienne équipe, avec qui il a tout remporté entre 2014 à 2019.

L’international français a pris ses responsabilités avec notamment 4 tirs à 3-points réussis, totalisant 18 points au terme d’une rencontre remportée 91 à 82 par le club turc.

Au-delà de cette performance face à la formation moscovite, Nando de Colo est surtout devenu le troisième meilleur marqueur de l’histoire des coupes d’Europe, surclassant la légende Dejan Bodiroga, ailier serbe qui a fait carrière de 1989 à 2005.

Devant lui, deux autres joueurs non moins légendaires, qu’il va être compliqué à rattraper: Vassilis Spanoulis, meneur grec qui compte 400 points d’avance, et Nikos Galis, meilleur marqueur de l’histoire des coupes d’Europe avec 430 unités de plus, marquées entre 1979 à 1994.

Une légende épanouie en Europe

Eurochallenge, Eurocup, Euroleague… À 34 ans, l’arrière à l'intelligence basket hors du commun a évolué - et brillé - sur toutes les scènes européennes. Car oui, Nando de Colo et l’Europe, c’est une véritable histoire d’amour, qui dure depuis 2007. À l’époque, c’est sous le maillot de Cholet que le jeune Français se frottait pour la première fois à l’Eurocup. Après un passage non moins fructueux du côté de Valence, avec qui il a remporté un titre en Eurocup (en 2010) et découvert l’Euroleague, Nando de Colo a décidé de tenter sa chance outre-Atlantique.

Mais son aventure en NBA, entre 2012 et 2014, va se révéler plus compliquée que prévue, ce qui va précipiter son retour en Europe, direction le CSKA Moscou. Avec le club russe, le Nordiste a continué d’écrire sa légende et de séduire les fans en remportant deux titres en Euroleague (en 2016 et 2019) et en ayant été élu MVP de l’Euroleague et MVP du Final Four de l’Euroleague, en 2016 là-encore.

Grâce à ses distinctions individuelles et son palmarès gargantuesque, auquel il faut bien évidemment ajouter les titres empochés avec l'équipe de France, Nando de Colo s’installe durablement à la table des plus grands joueurs français et européens de tous les temps.