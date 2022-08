Championnats d’Europe de gym: "On fera le maximum pour apporter le plus de médailles", Héduit confiante avant le concours par équipes

Avec un total de 53,699, la Française Carolann Héduit a manqué de peu ce jeudi le podium du concours général aux championnats d’Europe à Munich. La puce de l’équipe de France de gymnastique artistique est sortie avec le sourire. Elle se projette déjà sur le par équipes de samedi, où les Bleues peuvent monter sur le podium.

Carolann Héduit, quel est votre sentiment après ce podium qui vous échappe?

C’est un peu frustrant. Trois dixièmes, ce n’est vraiment rien du tout. Aux barres, j’ai manqué certaines liaisons qui m’ont coûté des dixièmes. Pareil au sol. Dans l’ensemble je suis vraiment super contente. Quatrième d’un championnat d’Europe c’est quelque chose d’exceptionnel. Je n’ai même pas compris que je pouvais être troisième. Bien sûr il y a un peu de déception, mais c’est de bon augure pour samedi avec le par équipes. Avec les filles, on va tout défoncer et on ne repartira pas sans cette médaille.

Vous étiez médaillable avant la compétition. Cette pression a-t-elle joué contre vous?

Pas du tout. Jusqu’au bout je ne pensais vraiment pas que je pouvais être sur le podium. Peut-être que ce n’était pas plus mal, car je n’ai pas eu plus de pression que ça. Je n’ai pas senti de pression supplémentaire à me dire que je pouvais être sur le podium. Tout au long du concours, je n’ai pas regardé les notes. A chaque fois j’essayais de regarder mais je ne voyais pas! (Rires) Je me suis concentré sur moi, sur ma gym, sur l’équipe.

Vous vous qualifiez pour la finale de la poutre avec un score de 13,400...

Je suis vraiment contente de faire la finale à la poutre dimanche. En ce moment, je me sens de mieux en mieux sur cet agrès. On termine troisième des qualifications en équipe (derrière les Italiennes et les Britanniques, ndlr) avec deux chutes qui sont comptabilisées. Samedi, on fera encore mieux. Dimanche, on est qualifiées pour des finales sur les quatre agrès, c’est super bien. On fera le maximum pour apporter le plus de médailles.

Les résultats du concours général des Championnats d'Europe:

1- Asia D'Amato 54,732 (Italie);

2- Alice Kinsella 54,132 (Grande-Bretagne);

3- Martina Maggio 53,965 (Italie);

4- Carolann Héduit 53,699.